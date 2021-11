06.11.2021 h 09:10 commenti

Fatture false per frode fiscale e riciclaggio in Polonia, arrestato 49enne residente in città

I reati sarebbero stati commessi in Polonia nel 2015. A fine 2020 è stato emesso l'ordine di carcerazione europeo eseguito martedì dai carabinieri della sezione Catturandi

Vive a Prato il 49enne di origini calabresi arrestato martedì 3 novembre dai carabinieri della sezione Catturandi del nucleo Investigativo del comando provinciale di Prato in esecuzione a un mandato d’arresto europeo emesso il 31 dicembre 2020 dalla corte distrettuale di Lublin Zachod in Polonia. L’uomo, pregiudicato e coinvolto in passato in inchieste per associazione a delinquere di stampo mafioso, è accusato di aver falsificato documenti e fatture per evadere il fisco e riciclare denaro sporco. Reato che avrebbe commesso in associazione con altre 4 persone, tutte Italiane e di origini calabresi, tra aprile e giugno 2015, alla guida di un’azienda di vendita di merci e servizi. Gli inquirenti polacchi hanno calcolato in 460mila euro l’ammontare delle fatture fittizie.Ieri, 5 novembre, la Corte d’appello di Firenze ha convalidato l’arresto ma ha deciso di non trasferire il 49enne in Polonia. Per permettergli di continuare a lavorare in una ditta della zona, è stato rimesso in libertà con l’obbligo di dimora nelle province di Firenze e di Prato e con il divieto di allontanarsi da casa nelle ore notturne.