Fatture false per 75 milioni nel settore trasporti e carburante: coinvolta anche una società pratese

Le operazioni avrebbero consentito di evadere 8 milioni di Iva. Nel mirino della finanza diverse cooperative. Il tribunale ha emesso un decreto di sequestro preventivo: intercettati conti correnti, soldi in contanti, veicoli e un immobile

C'è anche una società pratese nel mirino della guardia di finanza di Firenze che ha concluso una complessa indagine su una frode fiscale da 75 milioni di euro che avrebbe prodotto un'evasione Iva di 8 milioni. I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Firenze su richiesta della procura. Si tratta di un decreto diretto e per equivalente – valore 8 milioni – a carico di cinque cooperative che operano nel settore dei trasporti e della logistica e di sette tra rappresentanti legali e consiglieri di cda. Al momento gli investigatori hanno intercettato 11 conti correnti, disponibilità finanziarie per 170mila euro, veicoli e un immobile. Secondo le indagini avviate nel 2018, le cooperative, con sede a Firenze ma riconducibili ad un consorzio di Pistoia, avrebbero effettuato finti acquisti di gasolio dalla società pratese per contabilizzare crediti Iva a fronte dei quali sarebbero state emesse fatture fittizie di servizi di autotrasporto e consegna merci verso società estere esenti da Iva in quanto intracomunitarie. Le operazioni hanno consentito alle cooperative di utilizzare gli 8 milioni di crediti Iva per compensare il debito derivante da altre operazioni. La guardia di finanza ha documentato più di 75 milioni di euro di fatture false prive di documentazione a corredo e risultate saldate da decine di contratti, anche questi finti, di cessione del credito.



