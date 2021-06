28.06.2021 h 15:29 commenti

Fatture false per 30 milioni di euro, sedici indagati e maxisequestro di beni

Nel mirino della guardia di finanza un consorzio di facchinaggio con sede a Prato che gestiva una trentina di cooperative utilizzate per subappalti ritenuti fittizi dagli inquirenti

C'è un presunto giro di fatture falsa per 30 milioni di euro dietro il maxisequestro disposto dalla guardia di finanza di Prato nei confronti di un consorzio di cooperative operante nel campo della fornitura di servizi di facchinaggio e trasporto con sede a Prato. Le Fiamme gialle hanno sequestrato beni mobili e immobili per 14 milioni di euro. Gli indagati, tra cui 13 albanesi e tre italiani, risultano residenti nelle province di Bologna, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. Tra loro anche l'amministratore unico del consorzio, un 49enne originario dell'Albania, e una 31enne sua connazionale, considerata amministratore di fatto.

Secondo le indagini della guardia di finanza, coordinate dal procuratore aggiunto Gabriele Mazzotta e dal pm Fabio Di Vizio, il consorzio di cooperative otteneva contratti per prestazioni di facchinaggio e di trasporti, subito dopo affidati in subappalto alle cooperative consorziate. Per il consorzio avrebbe di fatto gestito direttamente la manodopera, che tuttavia sarebbe stata mantenuta formalmente in forza alle cooperative, con lo scopo di detrarre consistenti crediti Iva derivanti dalle prestazioni fatturate dalle stesse coop, che non versavano l'Iva e si avvicendavano nel tempo, spostando i lavoratori e subentrando nei contratti di subappalto. Circa una trentina le coop coinvolte. Gli indagati sono accusati a vario titolo dei reati di emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto.