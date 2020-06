01.06.2020 h 11:12 commenti

Fase 3, Cap lancia un sondaggio per organizzare al meglio il trasporto locale

Quattordici domande online a cui rispondere in pochi minuti per aiutare l'azienda di trasporto a rispondere alle esigenze dei cittadini. Ecco il link per partecipare

Con l’inizio della Fase 2 e il progressivo, seppur cauto, ritorno alla normalità, Cap si è chiesta quali potranno essere le esigenze di mobilità dei cittadini pratesi nel prossimo futuro. La Fase 3, che si prevede possa iniziare con settembre e la riapertura delle scuole, pone numerosi interrogativi per pianificare al meglio il servizi di trasporto pubblico in città. "È per questo - si legge in un comunicato dell'azienda di trasporto - che si è ritenuto utile coinvolgere tutta la cittadinanza, non solo i clienti abituali del servizio. Come ci si spostava prima del Covid? Come ci si sposterà dopo la pandemia? Quali mezzi di trasporto saranno preferiti dalle persone? Quali sono gli interventi che un cittadino si aspetta che la propria città faccia per accogliere le sue nuove esigenze? Quali sono gli aspetti più importanti a livello di prevenzione che un passeggero si aspetta a bordo bus?" Queste e altre le domande alle quali si potrà dare risposta all’interno del breve questionario gratuito e anonimo raggiungibile al seguente link: "https://forms.gle/ei5RKXUM48uUkdLq9" (tempo stimato meno di 2 minuti). I primi risultati del sondaggio sono previsti entro la fine mese di giugno.

