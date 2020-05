03.05.2020 h 16:41 commenti

Fase 2, il Comune di Prato torna a celebrare i matrimoni ma senza invitati

Da domani le coppie che lo desiderano potranno pronunciare il fatidico “sì” ma alla sola presenza dei testimoni. Obbligatori guanti e mascherina

Si alle nozze civili nella Fase 2. Da domani, 4 maggio, il Comune di Prato tornerà a celebrare matrimoni, sospesi per molte settimane quale misura anticontagio. Nessuno pensi a sfarzo, fiocchi, suono di violini, riso e sfilata di invitati perché è ancora troppo presto per tornare alla normalità. Saranno cerimonie più che sobrie, con tutte le cautele e le misure obbligatorie indicate dai decreti e dalle disposizioni per contenere la diffusione del Coronavirus. “Niente celebrazioni fastose e cerimonie con invitati. - spiega l'assessore ai servizi demografici del Comune di Prato, Lorenzo Marchi - I riti avverranno alla sola presenza dei due sposi, dei due testimoni e del celebrante più un operatore a supporto di quest’ultimo. Tutti dovranno avere mascherine e guanti e rispettare le distanze di sicurezza previste dai decreti. Eccezionalmente sarà ammesso alle cerimonie anche un fotografo nel rispetto delle stesse condizioni. Nelle prossime settimane ci sono già dei matrimoni confermati e poi cercheremo di stilare un calendario per quelli che sono stati rimandati. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti i dipendenti dell’ufficio anagrafe e la dirigente Rosanna Lotti.” Per chi non vuole rinunciare a una cerimonia in grande stile, ci sarà ancora da aspettare. Il ritorno alla normalità richiede tempo. E.B.

