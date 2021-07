01.07.2021 h 11:02 commenti

Al via la vaccinazione nelle farmacie, ma al momento mancano le persone da vaccinare

I farmacisti possono somministrare il vaccino solo agli ultra sessantenni, che stentano a dare la propria adesione. Tante invece, le richieste da parte dei più giovani. Bottari (Federfarma): "Disposti anche a utilizzare il Pzifer"

Tutto pronto per la campagna vaccinale in farmacia: le dosi del vaccino Johnson & Johnson sono a disposizione, i vaccinatori sono stati formati e le farmacie hanno confermato la loro disponibilità (a Prato si è raggiunto il 35% delle adesioni) e si sono attrezzate, ma mancano le persone da vaccinare. Secondo l'accordo fatto con la Regione, la platea assegnata ai farmacisti sono gli over 60 ma quelli che non si sono ancora prenotati difficilmente lo faranno e così l'agenda dei farmacisti resta vuota. “La campagna vaccinale – spiega Sergio Bottari presidente provinciale di Federfarma - è molto fluida: ad aprile quando abbiamo firmato l'accordo la situazione era decisamente diversa. Ad oggi abbiamo tantissime richieste di under 60 che vorrebbero il Pfizer e quindi non possiamo accontentarle”.

Il vaccino della casa farmaceutica americana, infatti scarseggia in tutta la Regione e le poche dosi che arrivano vengono utilizzate dalle Asl per completare il ciclo fornendo anche la seconda dose. Intanto, però, le farmacie si sono attrezzate, qualcuna ha anche realizzato piccoli ambulatori con tensostrutture e organizzato le ferie in modo da garantire continuità al servizio. “Restiamo a disposizione della Regione – conclude Bottari – nel frattempo siamo pronti per partecipare alla fase numero tre della campagna: quella della terza dose. Per quest'autunno ormai siamo anche disponibili per la campagna antinfluenzale”.

Anche Farmacom è pronta le farmacie dove si possono prenotare gli appuntamenti sono: Farmacia Comunale 1 Oste (tel.0574790012), Farmacia comunale 2 Fornacelle (tel.0574680696), Farmacia Comunale 3 Poggetto(tel.0558707047), Farmacia Comunale San Quirico(tel.0574957178), Farmacia Comunale Seano (tel.0558706361)

In ogni fiale di Jonhons & Jonshon ci sono 5 dosi, quindi ciascuno darà la propria disponibilità, poi il farmacista comunicarà la data del vaccino in modo da evitare sprechi.

