Farmacia Etrusca offre tamponi antigenici rapidi ai vigili del fuoco di Prato

Ieri il comandante e il vice si sono recati nella sede di via Pistoiese per ringraziare titolari e personale. Lo screening si aggiunge a un’attenta e continua santificazione degli ambienti e dei mezzi

Nel garantire la continuità del servizio di soccorso alla cittadinanza, attivo 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, in questo periodo di pandemia, i Vigili del Fuoco di Prato hanno tenuto, e tuttora tengono, un’attenzione particolare alle misure di contrasto della diffusione del covid-19. Rigorose procedure interne, sanificazione degli ambienti e dei veicoli nonché il monitoraggio dello stato di salute del personale operativo ed amministrativo presente quotidianamente, sono indispensabili anche per la tutela dei cittadini che entrano in contatto con le squadre dei vigili del fuoco. Lo screening con tampone rapido, inoltre, permette di svolgere gli interventi di soccorso nella consapevolezza che i vigili del fuoco sono controllati costantemente; una tutela che si rende possibile garantire nel tempo anche grazie alla collaborazione ed il contributo di privati pratesi. Ora più che mai si rende necessario non abbassare la guardia e, da maggio scorso, i dottori Brandi, con le loro farmacie “Etrusca”, hanno offerto ai Vigili del Fuoco della provincia il servizio gratuito di esecuzione dei tamponi antigenici rapidi. “La sensibilità dimostrata - si legge in un comunicato- è stata particolarmente apprezzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Prato”. Ieri, 14 giugno, durante una delle sessioni di screening con tamponi antigenici, si è colto l’occasione per ringraziare personalmente lo staff delle farmacie “Etrusca”. Il vice-comandante ed il funzionario di servizio si sono recati nella struttura di via Pistoiese ed hanno incontrato i dottori ringraziandoli a nome di tutto il personale.