16.09.2019 h 13:41 commenti

Farina, latte e prodotti deperibili "dimenticati" nel panificio fallito e chiuso, i residenti: "Emergenza sanitaria"

Da oltre un anno la saracinesca dell'ex panificio Colzi è stata abbassata ma dentro sono rimaste le torte invendute e anche sacchi di farina che attirano i topi. Promossa una raccolta firme per richiedere l'intervento dell'Asl

Sacchi di farina aperti, torte dimenticate nell’espositore e bottiglie di latte lasciare nel frigorifero da almeno diciotto mesi, da quando il negozio dell'ex panificio Colzi di viale della Repubblica ha chiuso i battenti. Una situazione che, con il caldo di questi mesi, rischia di trasformarsi in emergenza sanitaria, tanto che i residenti, insieme adella macelleria Carni Più, hanno promosso una raccolta di firme per far intervenire l’Asl.“Dopo il fallimento – spiega Calami – per qualche mese è subentrato nella gestione un altro panificio, che però all’improvviso ha abbassato la saracinesca lasciando all’interno materiale deperibile. Fino alla fine di agosto tutto il degrado era visibile, ora sono stati messi dei vetri oscuranti, ma si è solo messo la polvere sotto il tappeto”.A fare paura anche lo stato del laboratorio, non visibile, dove però ci sono sicuramente dei sacchi di farina, una parte invece è stata messa all’esterno e qualche mese fa smaltita da Alia.“Abbiamo anche avvertito la proprietà dell’immobile di questa situazione – prosegue Calamai – ma essendoci di mezzo un curatore fallimentare i tempi sono lunghi e i margini d’azione limitati”. L’unica soluzione è l’esposto, anche per chiedere una disinfestazione dei locali. “Sicuramente sono aumentati i topi in questa zona, che vanta anche altri negozi alimentari, a questo ci aggiunge che un'attività chiusa crea anche un degrado sociale. Speriamo di riuscire a risolvere con l’intervento dell’Asl e che al più presto possa aprire una nuova attività”.Le firme si raccolgono nel negozio Carni Più di viale della Repubblica, vicino al Penny Market. “Appena raggiungeremo il numero legale – continua il promotore dell’esposto – protocolleremo il tutto, con la speranza di un rapido intervento”.