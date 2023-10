27.10.2023 h 11:59 commenti

Faretti al sussidiario del Lungobisenzio, la Figc attacca il Comune che replica: "Intervento già programmato"

Il vicepresidente della Figc - Lega nazionale dilettanti, Massimo Taiti, ha fatto sue le denunce dei genitori dei bambini della scuola calcio dell'Ac Prato circa i problemi di illuminazione. L'amministrazione comunale ha già affidato i lavori per un costo di 20mila euro. Tutti gli interventi già fatti e in programma sul Lungobisenzio e relativi costi

“I bambini della scuola calcio dell'Ac Prato costretti ad allenarsi al buio perché sono solo cinque o sei i faretti che illuminano il campo sussidiario”. La denuncia arriva da Massimo Taiti, vicepresidente Figc Lega nazionale dilettanti, che ieri si è presentato al Lungobisenzio dopo aver ricevuto le telefonate delle famiglie che segnalavano il problema. “I genitori hanno detto che la prossima volta accenderanno i fari delle auto per fare luce e mi hanno anche riferito che è così da luglio e che l'amministrazione comunale avrebbe provveduto a sostituire i faretti fuori uso entro il 30 novembre. Ritengo che la spesa sia nell'ordine di qualche centinaio di euro. Lunedì prossimo - l'impegno di Taiti - inviterò al campo il responsabile regionale Figc settore giovanile a cui inoltrerò anche una relazione. Stiamo parlando della scuola calcio dell'Ac Prato e cioè della società di riferimento del nostro territorio”.

Effettivamente l'impianto di illuminazione del sussidiario è ko ma il problema sarà risolto entro pochi giorni perché il Comune ha già trovato le risorse – 20mila euro al netto dell'Iva – e ha già affidato i lavori ad una ditta che a breve avvierà i lavori. “A luglio abbiamo trovato i soldi attraverso una variazione di bilancio – spiega l'assessore allo Sport, Simone Faggi – abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse, abbiamo individuato la ditta, abbiamo sbrigato tutta la procedura burocratica prevista dal Codice degli appalti, e abbiamo affidato i lavori. E' questione di giorni, solo di giorni”.

Ventimila euro per il quarto e ultimo intervento previsto nel 2023 per lo stadio Lungobisenzio. Messi a posto i faretti del sussidiario, il Comune avrà tenuto fede agli impegni: conclusione dei lavori alla tribuna coperta (150mila euro spalmanti in più anni); sostituzione dell'impianto di irrigazione (8mila euro) e sistemazione del manto erboso del campo centrale (30mila euro).

“Di intervento ne è previsto un altro a breve – spiega Faggi – e cioè il montaggio dei seggiolini della tribunale centrale: si tratta di sedute realizzate con plastica riciclata con una spesa complessiva di circa 25mila euro divisa a metà tra Comune e Revet”.



