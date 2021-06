08.06.2021 h 08:54 commenti

FareArte riprende i suoi appuntamenti culturali: tante occasioni per conoscere il territorio pratese

Dal 10 al 13 giugno eventi dedicati all'arte, alla cultura, ai personaggi famosi che hanno scritto pagine di storia della città, e ai monumenti più importanti

L'associazione culturale FareArte ha ripreso la sua attività culturale, e propone per i prossimi giorni una serie di eventi sul territorio.Giovedì 10 giugno, alle ore 21, ha organizzato un itinerario cittadino che si snoderà alla scoperta di “Gente di Prato … tra Cinema e Teatro”. Prato porta con sé un grande bagaglio legato al teatro e al cinema. La città ha dato i natali alla famosa cantante lirica Iva Pacetti, nel quartiere di Vergaio ha mosso i suoi primi passi il giovane Roberto Benigni, mentre a Narnali è nato e cresciuto Francesco Nuti. È pratese il regista Giovanni Veronesi e le grandi attrici Clara Calamai, Sarah Ferrati e Pamela Villoresi. Lo sceneggiatore Piero De Bernardi nacque addirittura in Palazzo Banci Buonamici. Attraverso i riferimenti nelle vie cittadine, ripercorreremo la storia passata e recente di queste due grandi arti. Su prenotazione, quota 10 euro.Venerdì 11 giugno, alle 17.30, nel museo di Palazzo Pretorio si terrà la presentazione del libro “Arte è Liberazione” di Tomaso Montanari e Andrea Bigalli, che dialogherà con il giornalista Federico Berti. Gli autori, storico dell’arte il primo, sacerdote, attivista e giornalista il secondo, si confrontano con l’arte, la bellezza e la verità. Le venti opere d’arte scelte – da nord a sud, una per ogni regione – sono pretesto e spunto di confronto e incontro fra visioni e mondi diversi.L’evento è gratuito, su prenotazione 057424112, oppure prenotazioni.museiprato@coopculture.it.Sabato 12, alle 17, prenderà il via la rassegna di eventi, resi possibili con il contributo del Comune di Prato, che vedono come protagonista il Cassero medievale, reso nuovamente visitabile. In collaborazione con il Comitato Via Pomeria, molto attivo nell’opera di valorizzazione e riqualificazione dell’area circostante, il progetto prevede come prima iniziativa una visita guidata dal titolo “L’Imperatore e il suo Castello”, che illustrerà la storia della fortezza federiciana e quella del vicino Cassero medievale. La prima visita è gratuita, su prenotazione, inviando un messaggio a segreteriafarearte@gmail.com , o al 335 5312981.Infine, domenica 13, alle 10, sarà la volta di uno dei monumenti più importanti e artisticamente più elevati del nostro territorio, la Villa medicea di Poggio a Caiano, la dimora filosofale del Magnifico Lorenzo de’ Medici. Un’immersione nel Rinascimento, nell’atmosfera colta e nobile delle corti, non solo di quella medicea. Sarà possibile visitare anche il giardino circostante, di grande suggestione. Posti limitati e su prenotazione, quota 10 euro. Per prenotare, inviare un messaggio a segreteriafarearte@gmail.com oppure al 335 5312981.