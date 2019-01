11.01.2019 h 17:20 commenti

Far fermare i Frecciargento e i Frecciabianca anche a Prato: votato all'unanimità un ordine del giorno in Comune

La proposta delle consigliere del Partito Democratico Paola Tassi e Serena Tropepe chiede di verificare la possibilità di collegare la stazione con l’Alta Velocità

Far fermare i treni Alta Velocità Frecciargento e Frecciabianca anche a Prato. E' questa la richiesta contenuta nell’ordine del giorno del Pd approvato all'unanimità dal consiglio comunale dello scorso 10 gennaio.

Il documento è stato firmato dalle consigliere del Partito Democratico Paola Tassi e Serena Tropepe e chiede di verificare la possibilità di collegare anche Prato con l’Alta Velocità. “Sono moltissime le persone che si muovono ogni giorno dall’area Prato-Pistoia-Lucca - spiegano le due consigliere - e, visti gli imminenti lavori di ammodernamento sulla Direttissima, potrebbe essere il momento di valutare tecnicamente se ci sono gli estremi per collegare anche Prato ai principali capoluoghi italiani mediante l’Alta Velocità. Chiediamo che venga verificata prima possibile la fattibilità di questa proposta. In questo modo Prato avrebbe un’opportunità unica sotto il profilo non solo economico e commerciale, ma anche sotto quello turistico".