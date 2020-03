07.03.2020 h 16:19 commenti

Fanno la spesa senza pagare, denunciate tre persone

Hanno prelevato dagli scaffali della Coop di via Valentini generi alimentari ma non si sono fermate alla cassa. Un 33enne è stato trovato anche in possesso di un coltello

Hanno prelevato dagli scaffali del supermercato Coop di via Valentini generi alimentari, ma non si sono fermati alla cassa per pagare. Un marocchino di 49 anni, uno di 50 e un 33enne rumeno sono stati denunciati dalla polizia per furto, il cinquantenne anche per inosservanza del provvedimento di espulsione e il rumeno per porto d'arma abusivo, visto che è stato trovato in possesso di un coltello.

Il tentato furto è avvenuto ieri 6 marzo intorno alle 19,30.



