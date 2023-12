FANFULLA-PRATO 1-1

FANFULLA: Libertazzi; Souto, Suardi, Bettoni; Izzo, Cazzaniga, Latini (dall’88’ De Milato), Spera, Premoli; Cappadonna (dal 74’ Nori), Kakou (dall’82’ Pelucchi). Allenatore: Albertini.

PRATO: Fogli; Lambiase, Angeli, De Pace, Stickler (dall’85’ Casucci); Gemignani, Cela, Trovade; Mobilio (dal 15’ D’Agostino), Tedesco, Oliverio (dal 62’ Limberti). Allenatore: Novelli.

ARBITRO: Iurino di Venosa, assistenti Magnifico di Bari e Santoro di Taranto.

NOTE: Libertazzi para un rigore a Tedesco al 27’; ammoniti Trovade al 34’, Stickler all’80’.

RETI: Kakou al 45’ e Cela al 78’

Si comincia ma dopo un quarto d’ora scarso entra D’Agostino al posto di Mobilio per infortunio. La squadra di Novelli cerca di fare la partita e al 24’ sfiora il vantaggio con un contropiede imbastito da Cela con passaggio per D’Agostino che conclude su Libertazzi bravo a deviare in angolo. E’ il prologo per una grande chance, con il fallo di Bettoni su Tedesco. E’ rigore al 27’ ma clamorosamente Tedesco calcia male e Libertazzi dice no. L’attacco laniero prosegue, con i tentativi al 31’ e 33’ di D’Agostino ribattuti dalla difesa bianconera. Il Fanfulla si vede per la prima volta al 40’ con Souto che ci prova da fuori ma è attento Fogli a parare. Nel finale di frazione, bene la squadra lodigiana che con Spera da fuori al volo calcia di poco a lato. Avvisaglie di gol, che arriva per la solita dormita della difesa laniera che permette a Souto di crossare per Kakou che al 45’ mette dentro. Al riposo, 1-0 per il Fanfulla. Ad inizio ripresa, girata di Tedesco in area di rigore, facile presa per Libertazzi. Al 5' sugli sviluppi di un angolo, colpo di testa di De Pace e ancora Libertazzi a parare in tuffo. Il monologo laniero prosegue: 11’ punizione di Trovade dal limite e sfera di poco fuori. Un minuto dopo l’arbitro ci vuole bene: contatto De Pace-Cazzaniga in area pratese, proteste vibranti dei bianconeri ma Iurino dice che è tutto regolare. Poco dopo, al 18', di nuovo lanieri in attacco con il colpo di testa di Cela su cross D'Agostino, conclusione centrale parata comodamente da Libertazzi. Tanta pressione biancazzurra a metà ripresa con Cela che al 25’ ci prova ancora, Libertazzi si salva in corner. Pure Trovade scalda i guantoni del numero 1 lodigiano, con una punizione dal limite ribattuta al 27’. Lo stesso Trovade ci riprova un minuto dopo sugli sviluppi del corner calciando alto da buona posizione. Il pareggio è nell’aria e al 78’ Cela lo realizza al termine di una splendida azione personale conclusa con una gran conclusione dal limite. Nel finale il Prato si butta all’attacco, pressando il Fanfulla nella propria metà campo ma la gara termina in parità. Un punticino in attesa di capire come si evolverà il mercato di dicembre nel quale Marangon e Demoleon hanno già fatto le valigie. Nel complesso un pareggio giusto, con la convinzione che un Prato più in palla avrebbe vinto tranquillamente. Ma il convento passa questo ora ed è inutile recriminare.