Famiglie sempre più in rosso, Prato è sesta in Italia per indebitamento

Nella provincia di Prato le famiglie hanno chiuso il 2022 con una media di 30mila euro di debito, il 5,9 per cento in più rispetto all'anno precedente. Analisi della Cgia di Mestre: colpa dell'inflazione, delle bollette e del caro-mutui. Allarme usura

Le famiglie pratesi hanno chiuso il 2022 con una media di 30mila euro di debito ciascuna a fronte di una media nazionale di 22.700 euro. Un volume tra i più alti in assoluto tanto che la provincia è sesta nella classifica sull'indebitamento delle famiglie italiane stilata dalla Cgia di Mestre. Stanno peggio solo le famiglie della provincia di Milano che si portano sulle spalle un debito di 35mila euro, e delle province di Monza-Brianza, Bolzano, Roma e Como. In appena un anno, il debito delle famiglie pratesi è cresciuto del 5,9 per cento; peggio, a livello nazionale, ha fatto solo la provincia di Ravenna con un incremento del 9 per cento.Sono numeri preoccupanti quelli contenuti nell'analisi della Cgia di Mestre. Le famiglie sono sempre più indebitate e questo comporta l'innalzamento del rischio usura che diventa un pericolo concreto per artigiani e negozianti.Complessivamente, nel 2022, lo stock dei debiti bancari in capo a tutte le famiglie italiane si è attestato sul livello record di oltre 595 miliardi, il 3,5 per cento in più dell'anno precedente.Il debito bancario, nella provincia di Prato, è passato da 3 a 3 miliardi e 200milioni: è il segno dell'impoverimento che costringe le famiglie a bussare alle porte del credito.L'aumento dell'inflazione, dei mutui e delle bollette alla base della crescita dell'indebitamento.Secondo gli esperti della Cgia di Mestre, però, la situazione, per quanto critica, è ancora sotto controllo. Si spiega che “è probabile che l'incremento dei debiti sia in parte riconducibile alla forte ripresa economica degli ultimi due anni dal momento che le province più esposte sono anche quelle che presentano livelli di reddito più elevati. Che significa? Significa che certamente ci sono nuclei famiglia appartenenti alle fasce più deboli nell'elenco dell'indebitamento, ma anche che ci sono stati grossi investimenti legati alla ripartenza economica.Quanto al resto della Toscana, Firenze è settima con un indebitamento medio per famiglia di 29.400 euro e Siena nona con 28.500. Più in basso le altre province con quella meno indebitata che risulta Massa Carrara, 55esima, con 19.700 euro.