Famiglia di imprenditori pratesi offre a Commisso il terreno per il nuovo stadio della Fiorentina

Si fa concreta la possibilità di un trasferimento del Franchi a Campi Bisenzio. Gli imprenditori pratesi hanno dato mandato ad un avvocato di contattare l'Acf Fiorentina per intavolare una eventuale trattativa sulla cessione di 380mila metri quadrati che già i Della Valle avevano valutato per la realizzazione del centro sportivo giovanile e dei campi di allenamento della prima squadra

Lo stadio della Fiorentina potrebbe nascere a Campi Bisenzio. Le condizioni per convincere il presidente Rocco Commisso a valutare la possibilità di un trasferimento nel cuore di una delle aree metropolitane più importanti del centro Italia ci sono tutte. E' di ieri, mercoledì 16 ottobre, la lettera con la quale gli imprenditori pratesi Casini, titolari di Alma spa, azienda leader nel settore della moquette, e della manifattura Maiano, hanno manifestato all'Acf Fiorentina la disponibilità a intavolare una trattativa per la vendita di un terreno che nei mesi scorsi i fratelli Della Valle avevano già valutato e opzionato (il vincolo scade il 31 ottobre) per la realizzazione del centro sportivo giovanile e dei campi di allenamento della prima squadra che invece si faranno a Bagno a Ripoli. La lettera, inviata per conto dell'immobiliare Centronord sas della famiglia Casini dall'avvocato Marco Baccichet, segue di poco le dichiarazioni di Commisso che, a proposito del nuovo stadio di Firenze, ha citato le potenzialità del modello americano che gli stadi li costruisce nelle periferie.Il terreno che gli imprenditori mettono a disposizione confina con il centro benessere Asmana. 380mila metri quadrati liberi a un chilometro da Firenze e a due da Prato, adiacenti a Calenzano e a Sesto Fiorentino, con infrastrutture e viabilità già esistenti e con la concreta possibilità di attivare gli strumenti urbanistici necessari ad avviare subito i lavori come da rassicurazioni ricevute dal Comune di Campi Bisenzio a cui la lettera spedita a Commisso è stata fatta arrivare per conoscenza. Elementi appetibili a cui se ne aggiungono altri due per nulla marginali: prezzo e tempi di realizzazione. Fattori che, tutti insieme, aspirano a mettere in ombra l'altra area che potrebbe diventare la nuova casa della Fiorentina: il comparto sud di Mercafir, il mercato ortofrutticolo a Novoli. Procedure certamente più semplici a Campi Bisenzio rispetto a quelle che il Comune di Firenze deve mettere in piedi per trasferire lo stadio Franchi a ridosso dell'aeroporto di Peretola.L'avvocato Baccichet è in attesa di una risposta, quanto meno di un cenno sufficiente a mettere attorno ad un tavolo gli imprenditori pratesi e l'Acf Fiorentina.La famiglia Casini ci spera e, oltre all'evidente e legittimo interesse economico, c'è anche la soddisfazione di costruire qualcosa di davvero importante sul suo terreno. Una soddisfazione che, la famiglia lo ha già detto a Rocco Commisso, si tradurrebbe in una donazione alla Fondazione Meyer di una parte del ricavato dell'eventuale cessione.