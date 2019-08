24.08.2019 h 09:23 commenti

Acqua e fango sulla strada, famiglia resta bloccata con la propria auto ma viene salvata dalla Vab

La pioggia della notte ha reso impraticabile la via sterrata che porta a Montepiano, i volontari hanno organizzato il trasbordo dalla macchina ad un mezzo più sicuro

Momenti di paura, ieri 23 agosto, per una famiglia rimasta bloccata lungo la strada che da I Risubbiani porta a Montepiano.A salvarli una squadra della Vab Valbisenzio e una di Prato che hanno organizzato il trasbordo delle cinque persone, tra cui un disabile e una persona anziana, dalla loro vettura ad un mezzo più attrezzato ad affrontare questa discesa piuttosto impervisa.La famiglia stava rientrando da un breve soggiorno a I Risubbiani quando si è accorta che le ruote della macchina non facevano aderenza sul terreno; durante la notte infatti, la pioggia ha reso impraticabile la strada sterrata creando uno strato di fango che ha fatto scivolare le ruote dell'auto della famiglia rendendo pericoloso il passaggio."La situazione – spiegano dalla Vab – è apparsa subito critica, neppure trascinando la macchina si riusciva a metterla in sicurezza, così abbiamo optato per il trasbordo della persone". La vettura è rimasta, quindi, parcheggiata sulla strada mentre la famiglia è stata riaccompagnata a Prato dai volontari