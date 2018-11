21.11.2018 h 12:16 commenti

Falso tecnico si fa aprire la porta di casa e poi rapina la proprietaria stordendola con uno spray urticante

E' successo stamani nella zona di Bonistallo a Poggio a Caiano. Ad agire una coppia di malviventi: uno ha mostrato un tesserino alla vittima, l'altro è rimasto in auto a fare il palo. Indagano i carabinieri

Una sessantenne è stata raggirata e poi rapinata, questa mattina 21 novembre, nella sua casa di via Madonna del Violo a Bonistallo, nel comune di Poggio a Caiano. Ad agire due malviventi, uno dei quali rimasto in auto a fare da palo. Il complice, dopo essere entrato nell'abitazione della donna con una scusa, ha spruzzato una sostanza irritante, forse uno spray antiaggressione, per poi prendere i soldi (circa 300 euro) e scappare via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini.

Secondo quanto appreso, i malviventi si sono spacciati per tecnici dell'acquedotto. Avrebbero avuto anche un tesserino. Stamani hanno prima suonato alla porta della cognata della vittima, che non ha aperto. Poi si sono rivolti all'abitazione della donna dicendo che c'era una perdita da controllare. La signora non ha avuto sospetti e ha fatto entrare in casa il falso tecnico, che poi ha fatto scattare la trappola.