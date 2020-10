03.10.2020 h 15:22 commenti

Falso medico scoperto dalla polizia municipale: esercitava nella sua abitazione

Il controllo è scattato dopo le segnalazioni di un sospetto viavai di persone da una casa del Macrolotto Zero. Gli agenti hanno sequestrato ingenti quantità di farmaci e dispositivi medici

E' stato il continuo viavai di persone, sempre diverse ed evidentemente sofferenti, spesso accompagnate, a tradire un medico abusivo cinese, che esercitava la sua professione all'interno di un'abitazione del Macrolotto Zero. A scoprirlo, al termine di una accurata indagine, sono stati gli agenti della polizia municipale.

Dopo aver osservato quello che avveniva all'esterno della casa, gli agenti si sono presentati alla porta del falso dottore con un pretesto. Una volta all'interno della casa, si sono qualificati come agenti di polizia giudiziaria e hanno fatto scattare la perquisizione. Nella stanza adibita per le visite erano visibili evidenti tracce di attività medica recente: ago cannule e cotone intriso di sangue nel cestino dell’immondizia. Sono stati inoltre ritrovati ingenti quantità di farmaci e dispositivi medici, poi sottoposti a sequestro penale. La persona, un uomo di 53 anni privo di titoli professionali e sconosciuto all’Albo, è stato quindi denunciato per esercizio abusivo della professione medica. E’ il secondo medico abusivo denunciato quest’anno dalla Municipale.