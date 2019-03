La polizia municipale di Prato ha scoperto un ambulatorio odontoiatrico abusivo in via Filzi. Il blitz è scattato stamani, 15 marzo. Si tratta dello stesso "studio"sequestrato circa tre anni fa (LEGGI) . Il falso dentista, un cinese di 56 anni, evidentemente non ha capito la lezione e dopo un periodo fuori città, è tornato alla carica.