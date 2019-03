06.03.2019 h 10:44 commenti

Falso dentista scoperto dalla guardia di finanza, sequestrati medicinali e attrezzature

Blitz dei finanzieri del Nucleo mobile in un appartamento di via Roncioni trasformato in ambulatorio. Il finto dentista riceveva i clienti e li sottoponeva a cure ed interventi chirurgici senza essere in possesso di abilitazioni e titoli. Denunciato per esercizio abusivo della professione di odontoiatra

Una poltrona sgangherata e tutto il necessario per curare i denti dei pazienti, comprese polveri per calchi e protesi. E' quanto ha trovato la guardia di finanza nell'ambulatorio allestito in un appartamento di via Roncioni da un cinese di 64 anni che è stato denunciato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica. I finanzieri del Nucleo mobile hanno scoperto lo studio dentistico in seguito ad un'attività investigativa durata qualche mese e partita da un volantino pubblicitario. Nessuna insegna sull'immobile all'interno del quale il falso dentista riceveva i clienti ma il continuo andirivieni di persone ha insospettito i finanzieri che lunedì 4 marzo si sono presentati alla porta dell'ambulatorio. La perquisizione ha portato al sequestro di diversi medicinali cinesi, fili per la sutura chirurgica, calchi e protesi dentarie, sacchetti contenenti polveri per l'impronta dei denti e altri strumenti comunemente utilizzati per la cura e l'estrazione dei denti. In pessime condizioni igienico-sanitarie sia la stanza trasformata in gabinetto dentistico che le attrezzature usate dal cinese sprovvisto di qualsiasi abilitazione e titolo per svolgere l'attività.Il falso dentista al momento si troverebbe fuori Italia.Il controllo rientra nell'attività di prevenzione generale e controllo economico del territorio con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica. All'esame la parte che riguarda l'evasione fiscale del falso dentista: accertamenti ulteriori sono in corso per recuperare i tributi sottratti al fisco.