Falso carabiniere truffa un'altra anziana con un complice, presi soldi e gioielli

E' successo ieri mattina al Soccorso. Sul posto la polizia che ha effettuato una battuta in zona senza alcun esito. Le raccomandazioni della questura



Le modalità ricordano quelle seguite qualche settimana fa a Tavola quando a essere truffata fu una coppia di anziani, raggirata con il trucco dell'acqua contaminata abbinato a un falso carabiniere Il trucco del falso carabiniere per truffare anziani soli miete un'altra vittima. Stavolta è successo nel quartiere Soccorso e il bottino dei truffatori ammonta a 600 euro in contanti e a due anelli d'oro. Ieri mattina, 16 luglio, un uomo di 50 anni ha bussato alla porta di casa di una settantenne con indosso una tuta da lavoro chiedendo di poter effettuare la lettura del contatore del gas. Appena entrato, si è presentato un altro uomo vestito da carabiniere che ha intrattenuto l'anziana chiedendole se recentemente avesse subito furti. Nel frattempo il falso addetto del gas ha ripulito l'abitazione di ogni oggetto di valore. Poco dopo entrambi si sono allontanati. Solo allora la settantenne si è resa conto dell'accaduto e ha chiamato la polizia che ha effettuato una battuta di ricerca in zona sulla base della descrizione fornita, ma senza alcun esito.Le modalità ricordano quelle seguite qualche settimana fa a Tavola quando a essere truffata fu una coppia di anziani, raggirata con il trucco dell'acqua contaminata abbinato a un falso carabiniere (LEGGI) . Casi analoghi sono stati segnalati anche a San Giusto.

La questura ricorda la campagna informativa "Non siete soli#chiamatecisempre" per sensibilizzare l'opinione pubblica al rischio di truffe a domicilio che colpiscono soprattutto gli anziani soli. Nel dubbio, prima di far entrare qualcuno in casa, è sempre meglio chiamare il 112 o il 113.