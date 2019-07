30.07.2019 h 13:33 commenti

Falso addetto Publiacqua in azione a Galciana, attenzione alle truffe

L'allarme lanciato dalla stessa azienda alla quale si è rivolto un residente di via Beccatelli. Il malintenzionato chiede di entrare nelle abitazioni con la scusa di dover verificare il contatore

Ancora allarme per le truffe messe in atto da malintenzionati che si spacciano per incaricati di Publiacqua. E' la stessa società a mettere in guardia gli utenti. "Un cittadino via Beccatelli in zona Galciana a Prato - viene spiegato in una nota - ci segnala una persona che, fingendosi incaricato di Publiacqua e presentando un cartellino di riconoscimento non leggibile, chiede di entrare nelle abitazioni per verifica del contatore. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno dei nostri incaricati sta svolgendo controlli di questo tipo e che, comunque, il suo personale, di norma e salvo casi eccezionali, non effettua verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna che, nei condomini, si situa solitamente al contatore generale e, nello specifico, i controlli sulla qualità dell’acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni".

Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.