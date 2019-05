30.05.2019 h 14:24 commenti

Falsi esami ai pazienti, l'Asl revoca la convenzione con il medico "pizzicato" dalle Iene

Il Collegio Arbitrale nei giorni scorsi ha adottato il provvedimento che ora sarà trasmesso anche all'Ordine dei medici e alla Procura. Il dottore ripreso di nascosto mentre si faceva pagare a nero dopo aver eseguito ecografie ed elettrocardiogrammi con il macchinario spento

L'Asl Toscana Centro revocherà la convenzione con il dottor Vieri Riccioni, il medico della provincia di Pistoia, ma in servizio a Prato, "pizzicato" dalla trasmissione di Italia Uno "Le Iene" mentre si faceva pagare dai pazienti suoi mutuati per esami medici che, spesso, nemmeno eseguiva. la decisione è stata presa nei giorni scorsi dal Collegio arbitrale di Medicina generale che, con deliberazione del 16 maggio, ha proposto la revoca del rapporto convenzionale. Proposta subito accolta dall'Asl che ha anche trasmesso gli atti sia all'Ordine dei medici della provincia di Pistoia (che potrebbe arrivare a radiare il medico) sia alla Procura di Prato, che sta indagando sulla vicenda.

Lo scandalo esplose all'inizio di marzo, quando andò in onda il servizio con le immagini registrate di nascosto all'interno dello studio di via Pistoiese del medico, che aveva tra i suoi pazienti un'altissima percentuale di cittadini cinesi. E fu proprio l'assistente cinese del medico a chiamare la trasmissione di Italia Uno, per denunciare un sistema che andava avanti da tempo. Nelle immagini delle Iene il dottore viene ripreso di nascosto mentre esegue sui suoi pazienti tamponi, elettrocardiogrammi, ecografie, visite dermatologiche. Spesso, almeno da quanto si ricava dalle immagini, senza nemmeno accendere i macchinari o gettando i campioni nel cestino senza analizzarli. Per di più si faceva pagare in contanti e a nero, prestazioni che invece sarebbero rientrate nella convenzione.

Proprio queste sono state le contestazioni del Collegio arbitrale, insieme al fatto di essersi assentato dallo studio senza avvertire il giorno seguente la messa in onda del servizio. Davanti al Collegio il dottor Riccioni ha dovuto ammettere quanto peraltro già chiaro dalle immagini.

"Finalmente si chiude il cerchio su questo spiacevole episodio. - il commento di Paolo Marchese Morello, direttore generale dell'Asl Toscana Centro che da subito si è attivato per arrivare alla fine di questo percorso burocratico molto complesso - I pazienti saranno tutti ricollocati. Inoltre il nucleo ispettivo attuerà una serie di controlli preventivi sulle altre convenzioni in essere, sui dipendenti e anche sugli appalti in corso".