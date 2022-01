18.01.2022 h 13:08 commenti

Falsi documenti per agevolare la scarcerazione di un detenuto: arrestato un 50enne

Le indagini della Squadra Mobile accusano l'uomo di essersi fatto fittiziamente garante per l'affitto di un alloggio dove il giovane recluso avrebbe potuto scontare ai domiciliari la sua pena

Un cinquantenne originario di Caserta e residente a Quarrata è stato arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile di Prato con l'accusa di aver falsificato alcuni documenti con lo scopo di agevolare la concessione degli arresti domiciliari a un detenuto di origini marocchine attualmente detenuto alla Dogaia. In particolare l'uomo arrestato avrebbe accettato di prendere in affitto fittiziamente a proprio nome un immobile dove il detenuto avrebbe potuto scontare la sua pena. Nei confronti del 50enne è stata quindi eseguita la misura cautelare emessa dal Tribunale, su richiesta della Procura, che dispone gli arresti nel suo domicilio di Quarrata.

Le indagini che hanno portato all'arresto dell'uomo sono nate dagli approfondimenti fatti dalla Mobile sull'istanza presentata dal detenuto per chiedere una misura detentiva meno afflittiva. E' così risultato che il fratello del marocchino, un pregiudicato 27enne, avrebbe prima contattato un pratese di 38 anni, noto per i reati di truffa e falso, per farsi garantire la sistemazione alloggiativa. E una volta respinta questa prima istanza, si sarebbe rivolto al 50enne di Quarrata che ha contraffatto alcuni documenti, mettendosi così nei guai. Ulteriori accertamenti della polizia sono in corso nei confronti dell'intermediatore dell'immobile e del fratello del detenuto.