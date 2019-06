20.06.2019 h 17:36 commenti

Falsi dipendenti di Publiacqua chiedono di controllare la potabilità dell'acqua

La presenza dei truffatori è stata segnalata alla Castellina, l'azienda ricorda che: "L'acqua del rubinetto è sicura e controllata e quindi non sono previsti controlli da parte di tecnici".In caso di situazione sospette avvisare le forze dell'ordine

Attenzione a chi si presenta alla porta chiedendo di poter verificare che l'acqua del rubinetto sia potabile. Publiacqua lancia l'allarme di possibili truffe dopo che una cliente che vive in zona Castellina hanno segnalato di aver ricevuto a casa la visita di sedicenti dipendenti Publiacqua per il controllo della potabiltà dell'acqua.

“L’acqua del rubinetto – si legge in una nota di Publiacqua - è assolutamente sicura, potabile e controllata e che nessuno dei nostri incaricati sta svolgendo controlli di questo tipo e che, comunque, il suo personale, di norma e salvo casi eccezionali, non effettua verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna che, nei condomini, si situa solitamente al contatore generale e, nello specifico, i controlli sulla qualità dell’acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni".

Publiacqua invita, quindi, i cittadini a pretendere l’esibizione del tesserino di riconoscimento da chiunque si presentasse loro come nostro dipendente e comunque a segnalare all'azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.



