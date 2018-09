08.09.2018 h 10:08 commenti

Falsi certificati medici per truffare le assicurazioni, avvocato interdetto per un anno

L'inchiesta è della procura di Firenze ed è nata dai sospetti di un'assicurazione che ha affidato ad un investigatore privato il compito di verificare la veridicità di certificati e documenti sanitari utili a chiedere il risarcimento

Interdetto per un anno dall'esercizio della professione. E' il provvedimento a cui è stato sottoposto un avvocato pratese, Filippo Bresci, 44 anni, accusato di aver ottenuto, falsificando certificati medici, indebiti risarcimenti relativamente ad una dozzina di incidenti avvenuti tra il 2013 e il 2015 nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. E' stato il sostituto procuratore di Firenze, Von Borries, a chiedere al giudice per le indagini preliminari la misura cautelare che vieta all'avvocato di esercitare il suo lavoro. Secondo l'accusa, il legale, difeso dall'avvocato Michele Nigro, avrebbe fornito alle assicurazioni documentazioni sanitarie completamente false, tra cui referti firmati da medici realmente esistenti ma ignari e perciò completamente estranei ai fatti, per gonfiare l'ammontare dei risarcimenti. E' stata in particolare un'assicurazione ad insospettirsi e ad incaricare un investigatore privato per essere certa della veridicità dei certificati. I medici chiamati a verificare certificati, relazioni medico-legali e ricevute per visite mediche hanno disconosciuto le firme e hanno detto di non saperne niente. Le ulteriori indagini hanno consentito agli investigatori di ricostruire il quadro che ha messo nei guai l'avvocato. Nell'inchiesta risultano indagate altre 38 persone la cui posizione è al vaglio della procura perché pare che molte non fossero a conoscenza della macchinazione contestata al legale.



