06.07.2019

Falsi carabinieri rapinano di diecimila euro coppia di imprenditori

I fatti risalgono a maggio ma solo di recente è stata sporta denuncia. La Procura ha aperto un'inchiesta

Indossava pettorine con su scritto "Carabinieri" e mostrava altri simboli dell'Arma la banda di rapinatori che ha portato via diecimila euro a una coppia di imprenditori cinesi appena rientrati a casa. I fatti risalgono a maggio ma sono stati denunciati recentemente. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Si tratterebbe di quattro italiani.

Dargli un nome però è complicato perchè grazie ai guanti non hanno lasciato impronte, non presentavano accenti particolari e non erano volti conosciuti alle vittime.

L'abitazione della coppia cinese si trova in via Ugo Foscolo, a due passi dall'ospedale. I malviventi sono entrati in azione poco prima delle ore 19. Si sono presentati come carabinieri e con la scusa di una perquisizione sono riusciti a entrare. Poi, sotto minaccia, sembra supportata anche da pistole, si sono fatti consegnare il denaro contenuto in casa, circa diecimila euro in contanti. Sono fuggiti via lasciando pochissime tracce per identificarli. Di certo si sa solo che non sono veri carabinieri a cui tra l'altro sono affidate le indagini e che il fatto è realmente accaduto.