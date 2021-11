30.11.2021 h 15:53 commenti

False residenze ai cinesi, la Cassazione conferma tutte le condanne

Dopo le sentenze di primo e secondo grado che hanno riconosciuto le accuse mosse dalla procura di Prato, il sistema dei falsi certificati di residenza rilasciati a centinaia di cinesi, è approdato davanti ai giudici della Suprema Corte. Tra gli imputati due ex impiegate dell'ufficio Anagrafe del Comune



Il sistema delle false residenze rilasciate, dietro pagamento, a cittadini cinesi sprovvisti dei requisiti per stare in Italia o solo a caccia di un indirizzo fasullo per eludere il fisco, i guai con la giustizia o anche solo per aprire una partita Iva, scoperto nel 2013 dalla guardia di finanza e dalla polizia municipale di Prato, è approdato in Cassazione. I giudici di terzo grado hanno confermato le sentenze pronunciate in Appello per i sette imputati accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla produzione di falsi certificati e alla corruzione e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tutta l'inchiesta, coordinata dall'allora sostituto Antonio Sangermano, ruotava attorno all'ufficio Anagrafe del Comune di Prato attraverso l'operato di una ex dipendente, Irma Porcaro, e di una impiegata ancora in servizio all'epoca dei fatti, Angela Olivieri, entrambe arrestate e condannate rispettivamente a 4 e a 3 anni di reclusione. Il ricorso della Porcaro è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, al pari di quelli presentati dai figli Francesco Ludovico Catania, Perla Federica Catania e Luca Romano, i primi due condannati a 3 anni e il terzo a un anno e 8 mesi. Trattati, invece, i ricorsi di Angela Olivieri e di due cinesi, Zhuge Xinhai e Zheng Mingli. La difesa della donna, in Cassazione, ha puntato sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto facendo leva, in particolare, sul rapporto di soggezione e dipendenza emotiva rispetto alla Porcaro tanto che a quest'ultima affidava non solo lo stipendio ma anche la gestione del bancomat. I giudici hanno respinto l'appunto accogliendo, come già fatto in secondo grado, le risultanze della perizia a cui la Oliviero fu sottoposta.Respinti anche i ricorsi dei due cinesi: la difesa di Zhuge Xinhai ha puntato, tra le altre cose, sulla scarsa comprensione degli atti e di quanto gli veniva contestato e sull'assenza di un interprete (“L'uomo rilasciò dichiarazioni in italiano al momento della misura cautelare del 5 dicembre 2013 e partecipò senza interprete all'udienza del 9 dicembre senza che fossero annotate difficoltà di comprensione delle domande o di formulazione di risposte”); la difesa di Zhen Mingli ha invece sollevato diverse opposizioni tra le quali il fatto di non essere a conoscenza di una struttura organizzata che in maniera seriale dava la residenza a centinaia di persone (“Lo stesso imputato non solo avrebbe ammesso i fatti riconoscendo, sul piano oggettivo, di avere procurato, dietro compenso, alla Porcaro circa 30 pratiche ma, quanto al dolo, di sapere, per averglielo riferito la stessa Porcaro, del coinvolgimento nel traffico illecito anche di una funzionaria interna al Comune in grado di far accelerare la gestione delle pratiche assicurandone il buon esito”).La fabbrica delle false residenze fu scoperta pochi giorni dopo la tragedia della confezione Teresa Moda, nel cui incendio, provocato dal malfunzionamento dell'impianto elettrico, morirono sette operai cinesi. Finanza e Municipale portarono a galla il sistema che aveva consentito a oltre 350 cinesi di acquistare falsi certificati di residenza dopo essere entrati in Italia con un visto turistico, versando ciascuno tra gli 800 e i 1.500 euro. Olivieri, in cambio di denaro, finì nei guai con la pesante accusa di essersi prestata al 'giochino' ideato, hanno sempre sostenuto gli investigatori, dall'amica Irma Porcaro con il coinvolgimento degli altri imputati.