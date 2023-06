19.06.2023 h 10:18 commenti

False residenze ai cinesi, l'impiegata 'disonesta' condannata anche dalla Corte dei Conti

Trecento certificati costruiti a tavolino dalla dipendente addetta all'Ufficio anagrafe del Comune di Prato che apparteneva ad un sodalizio accusato di associazione per delinquere. L'inchiesta risale al 2013. Tutti condannati in via definitiva gli imputati. La donna fu arrestata e poi licenziata

Aveva trasformato la sua postazione di lavoro, all'Ufficio anagrafe del Comune di Prato, in una fabbrica per la produzione di residenze false per i cittadini cinesi. Trecento, secondo la condanna a tre anni di reclusione confermata dalla Cassazione, i certificati rilasciati dall'impiegata comunale, anello di una catena composta da altre sei persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla produzione di falsi certificati e alla corruzione e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ora, a distanza di dieci anni dai fatti, per la donna, che fu arrestata e licenziata, arriva un'altra condanna: quella della Corte dei Conti che la obbliga a risarcire il Comune di Prato con 36.892 euro e qualche spicciolo, cifra parametrata su una serie di ragionamenti che hanno spinto i giudici contabili a discostarsi dalla richiesta di oltre 600mila euro avanzata dalla procura regionale. Non pubblichiamo il nome dell'imputata perché così prevede la sentenza del tribunale contabile: ”In caso di diffusione devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi”,L'inchiesta, coordinata dall'allora sostituto Antonio Sangermano, fece affiorare un sistema che a suon di cifre comprese tra 600 e 1.500 euro per ciascuna residenza, consentiva a cittadini sprovvisti dei requisiti per stare in Italia o a caccia di un indirizzo fasullo per eludere il fisco, i guai con la giustizia o interessati ad aprire una partita Iva, di mettersi in regola.Un sistema costruito dal sodalizio composto da una ex dipendente del Comune di Prato (anche lei in forza all'Anagrafe, anche lei arrestata) e dai figli, da alcuni cinesi che facevano da intermediari con i loro connazionali e dalla donna che, grazie alla sua funzione all'interno della macchina comunale, sfornava false residenze senza problema. Tutti condannati: 4 anni per l'ex dipendente ritenuta a capo della filiera, 3 anni e 1 anno e otto mesi per i figli, 3 anni per i cinesi e 3 per la donna che materialmente produceva gli atti.La Corte dei Conti ha così ripartito i quasi 37mila euro che dovranno rientrare nelle casse pubbliche: 30mila euro per danno all'immagine del Comune di Prato, 6.892 per 'violazione del rapporto sinallagmatico', mille euro per le 60 ore di lavoro che l'amministrazione ha pagato ad un amministrativo per annullare gli atti irregolari caricati sul sistema dell'Anagrafe e 'ripulire' così la banca dati.L'inchiesta fece grande scalpore: era una delle prime che scopriva, mostrava e spiegava il legame a doppio filo tra i cinesi disposti a pagare per il necessario pezzo di carta e gli italiani pronti a mettere le mani sui soldi sfruttando il ruolo ricoperto. E quello all'Ufficio anagrafe era, inutile dirlo, un ruolo 'centralissimo'.