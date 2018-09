30.09.2018 h 09:59 commenti

False griffe in vetrina, denunciato commerciante di via Filzi

La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Radiomobile durante un controllo al negozio gestito da cinesi

La vetrina era piena di abbigliamento e accessori di marca, peccato che fosse tutto falso. La scoperta è stata fatta venerdì 28 settembre dai carabinieri del Radiomobile durante il controllo di un negozio gestito da un cinese in via Filzi. Dai controlli, è emerso che gli oggetti avessero marchio contraffatto poiché privi delle etichette che ne avrebbero dovuto accertare l’autenticità. Si tratta di magliette, cinture, scarpe e borse marchiate Chanel, Dolce e Gabbana, Moschino e Gucci. Il tutto è stato sottoposto a sequestro mentre il titolare del negozio è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus