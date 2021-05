16.05.2021 h 19:40 commenti

Falsa partenza per la vaccinazione dei cinquantenni: lunghe code e assembramenti al Pellegrinaio

Cambio in corsa per il tipo di vaccino visto che le dosi di Moderna non sono bastate ed è stato necessario ricompilare i fogli del consenso. Per i nati dal 1964 al 1971, poi, praticamente impossibile trovare un posto a Prato: saranno vaccinati in altre sedi della Toscana

La campagna vaccinale sta finalmente entrando nella fase di massa ma, purtroppo, Prato si è fatta trovare impreparata proprio in corrispondenza con il via alla fascia da 50 a 59 anni. Lo dimostrano i pochissimi posti disponibili negli hub cittadini, con la maggioranza delle persone nate tra il 1964 e il 1971 che sono state costrette a prenotare la loro vaccinazione in altre sedi della Toscana: da Scandicci a Pontassieve, da Montecatini a Pontedera, se non a Reggello. E lo dimostra anche quanto sta avvenendo oggi, domenica 16 maggio, al Pellegrinaio, l'hub recentemente aperto. Qui dal pomeriggio si è creata una grossa fila di persone in attesa. Testimoni parlano di ritardi di oltre un'ora rispetto all'orario comunicato. L'assembramento all'esterno della struttura è evidente dalle foto che pubblichiamo. A questo si è poi aggiunto un altro problema: molte delle persone convocate dovevano ricevere il vaccino Moderna e avevano quindi riempito il consenso informato per quel tipo. Invece sembra che le dosi di Moderna siano finite e così a tutti i presenti viene chiesto di compilare un nuovo consenso, stavolta per il Pfizer.

Edizioni locali collegate: Prato

