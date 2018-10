15.10.2018 h 16:23 commenti

Fallo di gioco troppo violento a calcetto, giocatore finisce davanti al giudice

Lo scontro di gioco risale al 2013. L'imputato è accusato di aver dato volontariamente un calcio ai testicoli ad un avversario che riportò un trauma guarito in ottantotto giorni. Il processo è stato rinviato al prossimo anno e potrebbe ricominciare dall'inizio per l'avvicendamento dei giudici

Lo scontro di gioco tra due calciatori, avvenuto durante una partita amatoriale di calcetto, è finito in tribunale. Un trentenne, residente a Vaiano, deve rispondere di lesioni personali aggravate per aver colpito con un calcio ai testicoli un avversario, un coetaneo residente a Prato. Una botta decisa almeno a giudicare dal referto medico che si è prolungato per ottantotto giorni. I fatti, successi a Mezzana, risalgono al 27 marzo 2013.

Oggi, 15 ottobre 2018, si è tenuta una nuova udienza ma tutto è stato rinviato al prossimo primo aprile e, quel giorno, il processo potrebbe addirittura ricominciare dall'inizio perché è previsto l'insediamento di un nuovo giudice. L'avvicendamento potrebbe, sulla carta, produrre un ulteriore allungamento dei tempi della sentenza se le parti non acconsentiranno all'utilizzabilità degli atti fino ad oggi prodotti.

Difeso dagli avvocati Eugenio Zaffina e Alessandro Oliva, l'imputato è accusato di “aver colpito volontariamente con un calcio ai testicoli un calciatore della squadra avversaria procurandogli un trauma testicolare destro con rottura del didimo, con una malattia che si è prolungata per ottantotto giorni”. La ricostruzione del pubblico ministero Egidio Celano viene respinta dai difensori del calciatore finito davanti al giudice i quali ritengono che l'infortunio sia riconducibile a niente di più che a uno scontro di gioco come tanti se ne verificano durante le partite.



Edizioni locali collegate: Prato

