18.10.2018 h 09:07 commenti

Fallisce la truffa dello specchietto, trentenne denunciato dai carabinieri

Nei guai un veneziano che ha cercato in tutti i modi di farsi dare soldi in contanti da un automobilista napoletano addossandogli la responsabilità di un piccolo incidente. E' successo lungo la strada che porta ad Artimino

Ha cercato in tutti i modi di farsi pagare il danno allo specchietto della sua auto ma l'altro conducente, un napoletano di 50 anni, non ci è cascato e ha chiamato i carabinieri. La famosa “truffa dello specchietto” questa volta non si è concretizzata e l'autore, un veneziano di 30 anni, è stato denunciata per tentata truffa. Il fatto è avvenuto ieri, mercoledì 17 ottobre, lungo la strada che porta ad Artimino. Il truffatore ha costretto l'altro automobilista a fermarsi e gli ha addossato la responsabilità del danno a uno degli specchietti cercando di convincerlo a chiudere la faccenda con una somma di denaro in contante per evitare l'aumento dell'assicurazione. Il napoletano non ne ha voluto sapere e ha avvertito i carabinieri di Carmignano che sono subito intervenuti. Una volta ricostruito l'accaduto, il trentenne è stato denunciato.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus