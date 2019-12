28.12.2019 h 13:10 commenti

Fallimento Villaggio Rosalinda, all'asta beni e terreni per tre milioni e mezzo di euro

Va all’asta il terreno che per decenni ha ospitato la storica fabbrica tessile Rosalinda, a Viaccia. Fallito il pool di società che aveva presentato il piano di recupero, approvato dal Comune ma mai realizzato. Più di 30mila metri quadrati destinati ad appartamenti, uffici, negozi e servizi socio-sanitari. Prezzo base di poco inferiore a tre milioni e mezzo

Qualcosa in più di 31mila metri quadrati e un progetto già approvato per la realizzazione di una cittadella con 240 appartamenti, uffici, negozi, un asilo, una palestra, ambulatori medici e servizi socio-sanitari. Va all'asta l'enorme area in via Calatafimi che per decenni, con la storica fabbrica Rosalinda nata nel 1943 e in funzione fino a tutti gli anni Novanta, è stata uno dei cuori pulsanti della Prato tessile. Il Piano di recupero, datato 2006, non è mai stato realizzato da 'Villaggio Rosalinda', la srl formata da società immobiliari ed edili che acquistò il terreno dai proprietari del lanificio con l'intenzione di costruire quello che sarebbe diventato il nuovo centro di Viaccia, la frazione che segna il confine tra Prato e Montemurlo. La 'Villaggio Rosalinda' è stata dichiarata fallita dal tribunale a ottobre dello scorso anno; curatore è stata nominata la commercialista Elisabetta Meloni. Svariati i creditori che sperano di racimolare qualche soldo. L'asta parte da un prezzo base di 3 milioni 485mila euro e prevede un rilancio minimo di 10mila euro. Le offerte dovranno essere presentate entro il 5 febbraio 2020 e saranno esaminate il giorno successivo dal notaio Francesco D'Ambrosi.Da anni l'ex Rosalinda è in stato di abbandono. La società ha demolito la fabbrica, ha realizzato le opere di urbanizzazione (strade, parcheggi e sottoservizi) ma non è andata oltre. Un progetto ambizioso che si è scontrato con la crisi del mercato immobiliare e con le vicissitudini di alcune delle società riunite nella srl. Un cantiere incustodito con al centro l'unico edificio che non è stato toccato dalle ruspe e che negli anni è invece diventato rifugio di sbandati tanto che il Coordinamento cittadini di Viaccia si fece promotore di un tavolo di partecipazione, così come previsto dal regolamento del Comune, per individuare una soluzione che consentisse una convivenza tra quel bacino abbandonato e fonte di degrado e la frazione. Nulla negli anni è cambiato e ora tutte le speranze sono riposte nell'asta.Il progetto, così come approvato, potrebbe rappresentare un freno per gli eventuali acquirenti considerato che altri complessi residenziali in città sono rimasti per buona parte invenduti. Ecco che il Comune si dice disponibile ad affrontare un percorso di variante se qualcuno si farà avanti chiedendo di rivedere il Piano di recupero.