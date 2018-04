12.04.2018 h 15:11 commenti

Fallimento Stefan, il patron e la figlia rischiano condanne superiori ai due anni

Le richieste dell'accusa nell'udienza preliminare davanti al giudice Francesco Pallini. Giuseppe Videtta ha chiesto il patteggiamento mentre la figlia Stefania ha optato per il rito abbreviato. Chiesti anche due rinvii a giudizio e due archiviazioni. Sentenza il 9 maggio

Altra tappa del percorso giudiziario di Stefan, la catena di negozi caduta sotto i colpi di un crac milionario dopo aver conosciuto un lungo periodo d'oro arrivando a contare fino a settanta punti vendita con decine di dipendenti in Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Liguria. Nell'udienza preliminare per decidere il destino degli imputati che, a vario titolo, devono rispondere di bancarotta fraudolenta e violazioni fiscali, il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli ha parlato a lungo e alla fine ha dato il consenso al patteggiamento a due anni e otto mesi per il patron di Stefan, Giuseppe Videtta, difeso dagli avvocati Maria Elisabetta Cataldo e Alberto Russo. Chiesta, invece, la condanna a due anni e quattro mesi con rito abbreviato per Stefania Videtta, assistita dagli avvocati Costanza Malerba e Federico Febbo. Due le richieste di archiviazione due posizioni ritenute marginali e due richieste di rinvio a giudizio. Il 9 maggio parleranno le difese e poi il giudice delle udienze preliminari Francesco Pallini deciderà su tutte le posizioni.

L'inchiesta, coordinata dall'allora sostituto procuratore della Repubblica di Prato Antonio Sangermano e condotta dalla guardia di finanza, risale alla primavera del 2015. Secondo l'accusa, la distrazione di svariati milioni portò al tracollo di Stefan con la dichiarazione di fallimento nel 2014. Una distrazione di somme ingenti di denaro realizzata, stando alle indagini, attraverso la manomissione dei registratori di cassa per fare in modo che calcolassero meno entrate di quelle effettive.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus