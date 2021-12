20.12.2021 h 18:20 commenti

Fallimento gruppo Banchi, il processo all'imprenditore continua senza i reati di riciclaggio e autoriciclaggio

Buone notizie per Massimo Banchi, per anni a capo di una delle aziende più note delle province di Prato e di Pistoia, con sede centrale a Montale e ramificazioni a Montemurlo. Restano le contestazioni meno gravi. Decine i testimoni citati da accusa e difesa

Cadono le contestazioni di riciclaggio e autoriciclaggio e, dunque, scompaiono gli addebiti più pesanti tra tutti quelli mossi dai magistrati di Pistoia contro l'imprenditore montemurlese Massimo Banchi e contro tre suoi collaboratori finiti, insieme ad altri, in una inchiesta su un sistema che avrebbe consentito alle imprese uscite indenni dal fallimento del gruppo Banchi di aggirare l'Erario. Il processo continua per gli altri reati ma intanto è stata dichiarata l'assoluzione 'perché il fatto non è previsto dalla legge come reato'. Esulta l'avvocato che assiste Banchi, Luca Brachi, e con lui i colleghi impegnati in questo delicato processo: Gaetano Berni e Niccolò Lombardi Sernesi. Il gruppo Banchi è stato per anni all'apice nelle province di Pistoia e di Prato, in particolare nella zona tra Montale e Montemurlo. A ottobre dello scorso anno la Cassazione aveva accolto le istanze della difesa riducendo di oltre la metà il valore del patrimonio sequestrato all'imprenditore e ai suoi collaboratori (complessivamente più di due milioni di euro).

Il procedimento giudiziario ha preso le mosse nel 2016 dopo una denuncia presentata per altri fatti da alcuni debitori; l'oggetto della denuncia non ha trovato sponda nei magistrati che però hanno puntato la lente di ingrandimento su circostanze che tre anni dopo ha portato al sequestro di beni (“la crisi dell'assetto imprenditoriale – è sempre stato ribadito – nasce in seguito ad un accertamento induttivo che sfocia in un processo dal quale Banchi esce assolto).

Numerosi i testimoni citati dall'accusa e dalla difesa per il processo che si annuncia ancora lungo ma che, come detto, non contempla più i reati più grossi.



