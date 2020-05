22.05.2020 h 21:00 commenti

Fallimento Grassi, salvo il patrimonio di famiglia: il tribunale respinge l’istanza del curatore

Si spengono le speranze degli ex operai che da anni aspettano di riscuotere 650mila euro di stipendi. La curatela aveva chiesto di estendere la procedura del fallimento della Grassi snc alle persone fisiche così da poter aggredire i loro beni e soddisfare la platea dei creditori

Il tribunale di Prato ha respinto oggi, venerdì 22 maggio, la richiesta di estendere ai componenti della famiglia il fallimento della Grassi snc, la società costituita nel 2011 per raggruppare le imprese del gruppo, per decenni solidissimo riferimento del settore edile, e ricorrere al concordato preventivo in continuità. Una buona notizia per i tre fratelli Grassi che mettono al riparo il loro patrimonio personale e, al contrario, pessima per i creditori che potranno rivalersi solo sui beni della snc, un volume di poca consistenza. Era stato il curatore fallimentare, Leonardo Castoldi, nei mesi scorsi a chiedere al tribunale di allargare l’orizzonte della snc già dichiarata fallita in seguito all’istanza della procura. Da tempo i sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli stanno lavorando all’ipotesi di bancarotta fraudolenta scaturita proprio dal fallimento, dichiarato dopo sette anni di concordato durante i quali gli ex operai, creditori privilegiati, hanno continuato a chiedere invano di riscuotere gli stipendi arretrati, in tutto circa 650mila euro. Castoldi aveva rafforzato la sua richiesta di coinvolgere nel fallimento i fratelli con una dettagliatissima relazione secondo la quale l’amministrazione e la direzione della snc sarebbero state in capo alla famiglia attraverso una holding. Una lettura giuridica condivisa dalla procura che lo scorso anno, dopo aver appreso dal liquidatore giudiziale che la snc non era nelle condizioni di rispettare i patti previsti dal concordato preventivo, aveva immediatamente chiesto al tribunale di staccare la spina. Richiesta accolta in breve tempo. La platea dei creditori, che fino all’ultimo ha sperato in una svolta dopo anni di attesa, deve a questo punto abbandonare la possibilità di aggredire il patrimonio personale della famiglia Grassi ritenuto sufficiente ad appianare tutti i debiti. Niente da fare, il tribunale ha dato ragione agli avvocati dei Grassi che si sono battuti per dimostrare l’assenza di appigli che potessero giustificare un ‘fallimento allargato’. nt

