Fallimento Grassi, la famiglia cerca l'accordo con la curatela e il processo slitta ad aprile

Aperta e subito chiusa l'udienza preliminare in programma oggi davanti al giudice del tribunale di Prato. Accolta la richiesta di rinvio presentata dalle difese dei tre imputati principali accusati, con sei professionisti di bancarotta fraudolenta. Il crac supera i 30 milioni di euro

Un dissesto da una trentina di milioni di euro, uno tra i più grossi della storia imprenditoriale pratese. Un dissesto che, per quanto poderoso, nel 2011 non rappresentò un ostacolo per l'ammissione al concordato preventivo della Grassi snc, la società costituita per raggruppare le imprese del gruppo Grassi, storico e per decenni solido colosso dell'edilizia. Una continuità aziendale durata sette anni, fino a luglio 2018 quando il tribunale di Prato, incalzato dalla procura, dichiarò il fallimento. Un fallimento che è stato oggetto di una inchiesta che oggi, giovedì 3 febbraio, è arrivata davanti al giudice delle udienze preliminari. Nove le richieste di rinvio a giudizio firmate dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli; nell'elenco degli imputati i fratelli Sandro, Marco e Morena Grassi, insieme a sei professionisti (avvocati, commercialisti e geometri), tutti accusati di bancarotta fraudolenta.

La prima udienza si è risolta in pochi minuti: il tempo necessario all'appello, e quello necessario a depositare le costituzioni di parte civile del curatore fallimentare, il commercialista Leonardo Castoldi, e dei 34 ex operai. Poi il rinvio al 7 aprile. Un rinvio chiesto dalle difese dei fratelli Grassi (avvocati Nicola Badiani e Silvio Toccafondi), finalizzato a definire la trattativa per il risarcimento alla curatela fallimentare che, se andrà a buon fine, permetterà un eventuale rito alternativo e la rinuncia del curatore a chiedere di essere ammesso parte civile.

L'inchiesta, nata sulla scorta delle proteste degli ex operai stanchi di non vedere un euro dei 650mila di spettanze complessive arretrate nonostante la continuità aziendale frutto del concordato, ha ricostruito, passaggio dopo passaggio, la vita economica e finanziaria dell'ex gruppo Grassi.

Ai tre fratelli viene contestato, ognuno per il proprio ruolo, di aver provocato il dissesto attraverso una serie di interventi sui bilanci degli anni dal 2004 al 2008 delle società Impresa Grassi Moreno srl e Grassi srl e ciò – è la tesi dei pubblici ministeri – per indurre in errore i creditori e far apparire un quadro economico, patrimoniale e finanziario assai diverso da quello reale. I pm sono convinti che senza quegli interventi, il deficit sarebbe emerso con qualche anno di anticipo, forse già tra il 2003 e il 2005.

Nelle carte dell'inchiesta si fa riferimento a ricavi occultati, omessa contabilizzazione, distruzione di documenti fiscali e di trasporto, contabilità parallela per alleggerire l'attivo destinato ai creditori, perizie del patrimonio immobiliare gonfiate, Durc falsi, mancato pagamento di contributi previdenziali, ritenute fiscali e stipendi. Manovre, queste, che – sempre stando al convincimento dei magistrati – avrebbero indotto in errore la sezione fallimentare del tribunale relativamente al concordato da cui scaturì la Castelnuovo Lavori, di fatto – sostiene l'accusa – “gestita dalla famiglia Grassi attraverso l'utilizzo dei beni delle precedenti aziende, senza corrispondere alcun corrispettivo o canone e senza assicurare l'estinzione delle passività sociali esistenti al momento dell'approvazione del concordato e di quelle maturate durante la continuità aziendale”.



