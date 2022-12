15.12.2022 h 13:55 commenti

Fallimento Grassi, la Cassazione dà ragione al professionista che ha seguito il concordato

Il commercialista presentò richiesta di ammissione al passivo per recuperare un credito residuo di circa 10mila euro. Dopo il via libera del tribunale di Prato, la vicenda è approdata al giudizio di terzo grado che ha respinto le contestazioni del curatore fallimentare

nadia tarantino

L'operato di Massimiliano Arrigoni, commercialista chiamato nel 2012 a ricoprire il ruolo di liquidatore giudiziale nella procedura di concordato preventivo della Grassi snc, poi dichiarata fallita dal tribunale di Prato nel 2018, fu corretto, conforme e pienamente rispondente alla legge. Lo ha detto la Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dal 'fallimento Grassi' contro la decisione del tribunale di Prato che, ribaltando la sentenza del giudice delegato, aveva ammesso il professionista come creditore privilegiato in forza dei circa 10mila euro di credito residuo per l'attività svolta.Si chiude così un altro capitolo della lunga e complessa vicenda del fallimento della Grassi snc, la società nata nel 2011 per riunire le imprese dell'omonimo gruppo che per moltissimi anni è stato un gigante del comparto edile pratese.La vicenda che ha contrapposto il fallimento Grassi, rappresentato dal curatore Leonardo Castoldi, al commercialista, nominato liquidatore giudiziale assieme ad un collega, inizia quando arriva la richiesta di ammissione al passivo. Richiesta rigettata dal giudice delegato che, ricalcando a grandi linee il giudizio del curatore fallimentare, censura il “non diligente adempimento del mandato professionale” rilevando una serie di circostanze che avrebbero creato un danno. Un giudizio che non trova l'adesione del tribunale di Prato che dà al via libera alla richiesta del commercialista che ora ottiene ragione anche dai giudici della Suprema Corte.La sentenza di terzo grado – una ventina di pagine che ripercorrono tutta la vita della Grassi snc fino al fallimento chiesto e ottenuto dalla procura di Prato – ha affermato la corrispondenza tra il lavoro svolto da Arrigoni e i dettami della normativa e delle indicazioni ricevute quando fu affidato l'incarico. In altre parole: il professionista non è in alcun modo responsabile di omissioni, inadempimenti, ritardi o altre irregolarità nell'ambito della procedura di concordato preventivo. Tutti rigettati i dodici motivi su cui il curatore fallimentare ha basato il proprio ricorso alla Cassazione: una volta esaminati, i giudici hanno concluso per la correttezza con cui il professionista ha portato avanti il proprio mandato.Del fallimento Grassi si tornerà a parlare a febbraio 2023 ( leggi ) quando si aprirà il processo a carico di Morena Grassi e di quattro professionisti, accusati di concorso in bancarotta fraudolenta; fuori dai giochi i fratelli Marco e Sandro Grassi che, chiamati a rispondere della stessa imputazione, hanno regolato i conti con la giustizia attraverso il patteggiamento a 2 anni di reclusione e 6 mesi di lavori socialmente utili.Il fallimento fu chiesto nel 2018 dai sostituti Lorenzo Boscagli e Lorenzo Gestri che decisero di approfondire i motivi delle proteste e delle manifestazioni di piazza degli ex lavoratori che denunciavano di non aver mai ricevuto nulla dei 650mila euro di stipendi arretrati nonostante un concordato preventivo, vecchio già di alcuni anni, che prevedeva la progressiva riduzione del debito.