08.04.2022 h 17:05 commenti

Fallimento Grassi, l'udienza slitta ancora: la famiglia continua la trattativa per il risarcimento

L'udienza preliminare aggiornata a maggio. In corso la discussione sul risarcimento alla curatela fallimentare. Sul tavolo un accordo che non prevede soldi ma un intervento di bonifica e smaltimento dei rifiuti su una proprietà passata sotto la gestione del curatore che potrebbe rinunciare a costituirsi parte civile. Il crac ammonta a 30 milioni, uno dei più pesanti della storia imprenditoriale pratese

nt

Si dovrà aspettare l'estate per sapere in che modo si risolverà l'udienza preliminare per il fallimento della Grassi snc, la società costituita nel 2011 per accorpare le imprese dell'ex gruppo Grassi, per tantissimi anni tra i protagonisti principali dello scenario edile del territorio pratese. Non ha ancora trovato definizione la trattativa per il risarcimento alla curatela fallimentare avviata dai fratelli Sandro e Marco Grassi, imputati di bancarotta fraudolenta assieme alla sorella Morena ed altri sei tra avvocati, commercialisti e geometri. Una trattativa che la famiglia Grassi auspica vada a buon fine per più di un motivo. Il primo: la possibilità per i due fratelli di accedere, eventualmente, al patteggiamento. Il secondo: ottenere dal curatore fallimentare, il commercialista Leonardo Castoldi, la rinuncia a chiedere di venir riconosciuto come parte civile.Il negoziato non prevederebbe un risarcimento in denaro immediatamente disponibile ma un intervento di bonifica e smaltimento dei rifiuti su una delle proprietà passate sotto la gestione della curatela fallimentare. Si tratterebbe di un'operazione particolarmente onerosa che, se fatta dai Grassi, consentirebbe al curatore un risparmio economico che potrebbe venire indirizzato su altro.La prossima udienza è stata fissata il 20 maggio, un tempo giudicato sufficiente a perfezionare l'accordo considerato anche che l'appuntamento di ieri davanti al giudice delle udienze preliminari era frutto del rinvio dato il 3 febbraio.L'inchiesta partì nel 2018 dopo la richiesta di fallimento avanzata dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli e accolta dal tribunale. Una richiesta presentata sull'onda delle continue proteste degli ex operai per non aver mai visto un euro dei 650mila di spettanze complessive riconosciute e questo nonostante l'ammissione della Grassi snc al concordato preventivo e una continuità aziendale che, all'epoca, durava già da sette anni. Un dissesto da una trentina di milioni, uno tra i più pesanti della storia imprenditoriale pratese. Le indagini della guardia di finanza, coordinate da Gestri e Boscagli, misero in fila la vita economica e finanziaria dell'ex gruppo Grassi. Secondo l'accusa i conti evidenziavano grosse carenze già nel periodo 2003-2005. Ai tre fratelli viene contestato, ognuno per il ruolo che ricopriva, di aver provocato il dissesto attraverso una serie di interventi sui bilanci degli anni compresi tra il 2004 e il 2008 delle società Impresa Grassi Moreno srl e Grassi srl. Manovre che, stando all'accusa, avevano come obiettivo quello di indurre in errore i creditori facendo apparire in salute il quadro economico, patrimoniale e finanziario. L'accusa, facendo riferimento al concordato preventivo del 2011, parla di una “serie organizzata di abusi di gestione e infedeltà” che avrebbero indotto in errore la sezione fallimentare del tribunale. Dal concordato nacque la Castelnuovo Lavori, azienda di fatto – dice l'accusa - “gestita dalla famiglia Grassi attraverso l'utilizzo dei beni delle precedenti aziende, senza corrispondere corrispettivi o canoni e senza assicurare l'estinzione delle passività sociali esistenti al momento dell'approvazione del concordato e di quelle maturate durante la continuità aziendale”.