Fallimento Grassi, due dei fratelli patteggiano la bancarotta fraudolenta

Al termine dell’udienza preliminare anche cinque rinvii a giudizio e due proscioglimenti. Due anni di reclusione e sei mesi di lavoro socialmente utile a Marco e Sandro Grassi. A chiedere il fallimento della Grassi snc fu nel 2018 la procura dopo sette anni di concordato preventivo contestato dagli ex operai

Due condanne, cinque rinvii a giudizio e due proscioglimenti: questo il bilancio dell’udienza preliminare per il fallimento della Grassi snc, la società nata nel 2011 per accorpare le imprese dell’omonimo gruppo, per diversi decenni vero e proprio colosso dell’edilizia pratese. I fratelli Marco e Sandro Grassi, imputati come tutti gli altri di bancarotta fraudolenta, hanno patteggiato due anni di reclusione oltre a 6 mesi di lavori di pubblica utilità ciascuno; sul piatto anche un risarcimento per la curatela fallimentare. Rinviata a giudizio Morena Grassi e con lei quattro tra avvocati, commercialisti e periti, mentre un perito e il commissario giudiziale sono stati prosciolti. Un’inchiesta delicata e molto impegnativa quella aperta dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagl e non solo per l’ammontare del crac, una trentina di milioni, ma anche per l’intreccio di imprenditori, professionisti, consulenti e società che,a vario titolo, sono entrati nell’orbita della Grassi snc. A chiedere il fallimento, nel 2018, fu proprio la procura che non rimase sorda alle proteste, ai sit-in, ai cortei organizzati dalle ex maestranze che denunciavano di non avere mai visto un soldo dei 650mila euro di stipendi arretrati. La denuncia traeva origine dal fatto che la Grassi snc era stata ammessa al concordato preventivo nel 2011 e che da quella operazione era nata la Castelnuovo Lavori, impresa che - si sono convinti i pm - era gestita dai fratelli Grassi con l’utilizzo dei beni delle precedenti aziende senza però corrispondere nessuna somma e senza onorare i termini previsti dal concordato rispetto sia all’estinzione delle passività pregresse che di quelle maturate successivamente con la continuità aziendale.

