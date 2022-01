18.01.2022 h 12:40 commenti

Fallimento gestore Black out, la replica del titolare: "Diffamato dai vertici del circolo"

Attraverso il proprio legale, l'avvocato Luca Brachi, l'ex titolare del bar pizzeria del circolo di Iolo ribatte alle accuse pubbliche che gli sono state rivolte

Riceviamo e pubblichiamo la replica del titolare della ditta individuale che gestiva la pizzeria Black out di Iolo, dichiarata fallita lo scorso 9 dicembre dal Tribunale di Prato, al presidente del circolo Arci, Leonardo Fedi. Attraverso il suo avvocato, Luca Brachi, l'ex gestore della pizzeria e del bar del circolo, ribatte punto per punto alle dichiarazioni di Fedi su Notizie di Prato e si riserva ogni diritto ed azione contro questa persona. La replica viene fatta ad un mese di distanza "per non creare problematiche alla curatela". Qui di seguito i punti contestati dall'avvocato Brachi.

1) Il signor Leonardo Fedi omette di dire che la sentenza di fallimento prende atto del contenzioso ma che dichiara il fallimento per un dato esterno al rapporto di affitto di azienda (rapporto di debito credito), anche se l’istante è stato il solo circolo.

2) E’ falso che la pizzeria fosse avviata quando è stata concessa in affitto di azienda anni or sono; essa ha avuto grande sviluppo, dopo essere decaduta, solo grazie al gestore che l’ha rilanciata. Questa affermazione offende e denigra e manca di rispetto alla persona. E’ vero che le mensilità insolute sono 16 ma si omette di dire che in mano al circolo ci sono 15 mila euro; non solo ma da quando è sorto il contenzioso, il circolo si è trattenuto il ricavato dei “giochini" -che per contratto spettavano all’affittuario-: non stiamo parlando di spiccioli ma di qualche migliaio di euro. La volontà denigratoria nell’uso della notizia viene confermato dal non aver riferito che l’affittuario ha pagato i primi 3 mesi di lock down ad affitto pieno nonostante fosse chiuso; perché dipingere il gestore come un impenitente moroso e dire che il Covid non c’entra poco e niente?

3) Non è vero che l’affittuario non ha cercato nessun dialogo costruttivo con il circolo: la prima lettera marzo 2021 viene ricevuta il giorno in cui l’affittuario è stato dimesso dall’ospedale dopo 43 giorni di degenza; mi pare segno di “sensibilità" un comportamento nel quale, senza nemmeno provare a parlarne prima, si manda la lettera uscito dall’ospedale. Vi sono state trattative con posizioni opposte, ma la posizione del circolo è sempre stata la restituzione immediata dell’azienda mentre nessuna proposta su un piano di rientro è mai stata accettata. Prova ne sia che all’udienza del 07.12.2021 avanti al Giudice relatore dell’istanza di fallimento, è stata risegnalata la prospettiva di una nuova traccia di definizione; a fronte della disponibilità (direi sollecitazione) del Giudice a rinviare ogni decisione per favorire e far proseguire la trattativa, il circolo ha negato la disponibilità al rinvio: quindi al Giudice era inibito concedere il differimento. Di fronte a questo atteggiamento come può affermare Leonardo Fedi, se non per dipingere offensivamente l’affittuario, che quest’ultimo non ha voluto trattare?

4) Non risponde a verità che ci sono debiti con fornitori e dipendenti (nessuno di loro ha fatto cause od istanze o vertenze); i fornitori avevano normali rapporti con pagamento a 60 giorni e riscuotevano; i dipendenti sono sempre stati pagati, così come gli stessi hanno avuto ed hanno buoni rapporti di stima e fiducia con l’affittuario, il quale non ha mai fatto mancare loro lo stipendio. Ha pagato i dipendenti accantonando il pagamento dell’affitto aspettando la ripresa dopo il Lock down per riprendere a pagare l’affitto e confidando in una revisione (fondata su argomenti giuridici) del quantum dell'affitto. L’affittuario ha dato priorità alle persone e si rammarica del fatto che un circolo Arci -una casa “Del Popolo”, nata per le persone- abbia deciso di chiudere un’attività che dava lavoro a molti compaesani ed abbia deciso -dopo averne provocato il fallimento- di denigrarlo pubblicamente. Si ricorda che l’affittuario è diventato moroso solo con la pandemia ma in questi sei anni di gestione ha pagato oltre 200 mila euro di affitti e ho sposato ciò che dovrebbe essere la cultura di un circolo creando un ambiente piacevole e di aggregazione per il paese. Numerosi sono i circoli (Arci e non), compreso altro circolo di Iolo, che hanno congelato l’affitto e lo mantengono tutt’oggi tale per consentire al gerente di proseguire il servizio.

5) Dopo aver superato le conseguenze della prima ondata Covid, la situazione è ulteriormente peggiorata per l’affittuario con la normativa di emergenza per il Covid della seconda ondata; il Covid non è un pretesto perché la normativa di prevenzione e d’emergenza nel periodo ottobre 2020/giugno 2021 ha giuridicamente inibito all’affittuario l’esercizio delle attività individuate dalle licenze concesse dal circolo, vietando l’attività o limitandola a forme di utilizzo particolarmente circoscritte e ridotte. Gli incassi si sono ridotti dell’ottanta per cento per colpa delle restrizioni Covid e per non poter usare quelle licenze per le quali il circolo pretende l'affitto; quindi non per ragioni commerciali o imprenditoriali o per afflusso di utenza ridotto, ma perché non erano consentiti l’attività e l'uso nonché era stato ridotto l’uso delle licenze e -dunque- l’esercizio delle attività ad esse riconnesse; quindi, non solo c’entra il Covid ma dobbiamo ricordare che è il proprietario delle licenze e dell’attività a doverne garantire l’uso all’affittuario od a ridurlo. Giuridicamente, sul piano contrattuale, il locatore dell’azienda è inadempiente, dovendo garantire l’operatività, la validità e l’uso dell’attività e delle licenze oggetto di affitto in quanto proprietario/concedente; quindi non è l’affittuario di azienda a subire contrattualmente le conseguenze dei divieti o limitazioni all’esercizio, ma il concedente. Il circolo ne avrà riscontro quando andrà a presentare la domanda di ammissione al passivo al curatore.

6) A chiusura, in ordine alla volontà di dipingere negativamente uno dei numerosi piccoli ristoratori falcidiati dalla crisi economica Covid, è stato indebitamente apposto sul vetro della porta dell’esercizio un cartello contenente il nome dell’affittuario dicendo che era fallito; non solo, questa condotta non è consentita, non è ortodossa e non poteva essere messa in atto ma era diretto a denigrare l’affittuario tant'è che il curatore, avvistosene, l’ha rimosso con l’apposizione dei sigilli. Sarebbe opportuno che il signor Leonardo Fedi fosse informato che il Circolo ottiene la restituzione dei locali solo presentando domanda di rivendica al fallimento dimostrando che la risoluzione è avvenuta una per fatto e colpa dell’affittuario e che altrettanto vale per l’accertamento dell’effettivo ammontare del credito, vista l’inutilizzabilità della licenza, cui va aggiunta la perplessità sulla condotta processuale tenuta: si fa un decreto, si spende per la registrazione, si iscrive ipoteca giudiziale sugli immobili dell’affittuario -con costi vivi di rilievo- impendendo che la stessa acquisti efficacia, chiedendo il fallimento. Forse i soci dovrebbero porsi delle domande sulla correttezza di tale condotta e se invece quella condotta ha provocato volontariamente inutili spese.