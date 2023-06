06.06.2023 h 18:56 commenti

Fallimento Creaf, il giudice: "Società al capolinea già nel 2012". Le motivazioni della sentenza di primo grado

Ottantuno pagine per spiegare i motivi che hanno portato all'assoluzione di Lamberto Gestri e di Matteo Biffoni, accusati di bancarotta semplice nella loro qualità di presidente della Provincia (socio di maggioranza) e alla condanna degli amministratori Luca Rinfreschi e Laura Calciolari. La procura annuncia il ricorso in Appello ma la prescrizione è vicina

nadia tarantino

2012. E' nel 2012 che il Creaf raggiunge il capolinea, che arriva al fine vita ma che pure continua a rimanere in piedi per altri quattro anni aggravando un passivo già pesantissimo. “Evidente, al momento dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, l'insussistenza di alternative al fallimento”, scrive – ritardando di un anno la temporalità dettata dal pubblico ministero Lorenzo Boscagli – il giudice del tribunale di Prato, Elisa Romano, a pagina 57 delle 81 di motivazioni della sentenza con la quale, il 26 ottobre dello scorso anno, ha pronunciato quattro condanne e altrettante assoluzioni per gli imputati di cooperazione colposa in bancarotta semplice per il fallimento del Centro di ricerca e alta formazione di via Galcianese.Assolti 'perché il fatto non sussiste' il sindaco Matteo Biffoni, chiamato in causa nella sua qualità di presidente della Provincia di Prato (ente socio di maggioranza con l'81,69 per cento delle quote) e il suo predecessore Lamberto Gestri. Assolti anche i sindaci revisori. Condannati a 8 mesi di reclusione i due amministratori che si sono succeduti al timone del Creaf, Luca Rinfreschi e Laura Calciolari, e a 7 mesi i membri del cda.Ottantuno pagine fitte di elementi: dati, incisi, cifre, scadenze, verbali, dichiarazioni che ripercorrono la vita del Creaf e ne spiegano la morte arrivata dopo 22 milioni di soldi pubblici spesi in 11 anni. “La società – si legge – giungeva alla dichiarazione di fallimento senza aver mai iniziato lo sfruttamento economico del centro mediante la concessione in locazione degli spazi a soggetti che li utilizzassero per lo svolgimento di iniziative di formazione e di ricerca”. E il fallimento - mette nero su bianco il giudice a più riprese – è arrivato tardi, e il ritardo ha gonfiato il dissesto di quasi un milione e mezzo, cifra assai più bassa dei 5 milioni e passa calcolati dal pubblico ministero.La procura presenterà Appello nella convinzione che a tutti gli imputati debba essere riconosciuta una responsabilità nel fallimento del Creaf. Il reato è prossimo alla prescrizione – settembre 2024 – e difficilmente per quella data si riuscirà a celebrare il secondo grado.Il giudice si sofferma a lungo sui finanziamenti pubblici alla società, soprattutto sulla scelta della Provincia di scartare la via della ricapitalizzazione optando per quella dell'anticipazione finanziaria (“nel bilancio dell'ente avrebbe dovuto iscriversi un valore di partecipazione sociale ben superiore rispetto al valore effettivo della stessa e il collegio sindacale non lo avrebbe consentito”) quando l'immobile di via Galcianese viene acquistato per 8 milioni 450mila euro al netto dell'Iva, a fronte di un capitale sociale di 6 milioni 800mila euro.L'anticipazione finanziaria si ferma a 5 milioni 900mila euro perché l'ultima tranche da un milione 600mila euro viene bloccata nel 2010 dall'entrata in vigore di una legge che vieta agli enti pubblici di finanziare società partecipate che abbiano registrato perdite di esercizio per tre anni consecutivi. Il Creaf rientra nella casistica. Ed è la fine perché i dirigenti della Provincia cominciano a batter cassa, chiedono la restituzione dei soldi e il pagamento delle penali in caso di ritardo. E' una corsa ai pareri. Quelli che vengono rilasciati sono contrastanti e tra chi dice che il finanziamento può continuare e chi invece sostiene il contrario, succede che il socio di maggioranza chiude i rubinetti e lo dice, lo ripete, lo ribadisce. Ma il Creaf non è in condizioni di entrare in attività, i lavori non sono finiti, gli impianti non ci sono, gli spazi sono meno che grezzi e gli inquilini – Pin e Tecnotessile, per citarne un paio – ritirano il loro interesse. Si fa affidamento sui fondi Fipro ma – scrive il giudice - “erano capitali vincolati al perseguimento di precise finalità che quindi non potevano essere impiegati per il saldo di debiti pregressi e per la copertura delle spesi correnti”, quello di cui ha, per l'appunto, bisogno il Creaf. “Gli amministratori – ancora il giudice – si sono limitati a sollecitare il socio di maggioranza ad accedere all'auspicato mutamento dell'interpretazione ostativa della legge del 2010, portando avanti una aspettativa infondata in un notevole lasso di tempo nel quale la Provincia non ha mai cambiato idea”.Secondo il giudice che li ha condannati, i due amministratori – Rinfreschi, dimissionario nel 2014, e Calciolari che gli è succeduta – avrebbero dovuto alzare bandiera bianca, stoppare il progetto, mettere la parola fine alla società. “Il cda – si legge a pagina 66 - “avrebbe dovuto esercitare i poteri previsti provvedendo all'iscrizione nel registro imprese della causa di scioglimento per impossibilità di attuazione dell'oggetto sociale e convocando successivamente l'assemblea per la nomina dei liquidatori”. Il giudice lo scrive e lo riscrive che nessun finanziamento avrebbe potuto salvare il Creaf e che a tutti era chiaro perché “la società, per come era nata e per come si era sviluppata, aveva bisogno del sostegno finanziario del socio di maggioranza”. E quanto al ruolo del socio di maggioranza, alcuni testimoni lo hanno spiegato: “Non c'è stata mancanza di volontà politica ma è complicato trovare strade alternative quando il Collegio dei revisori e il dirigente finanziario della Provincia sono concordi nell'impossibilità di superare la via della restituzione dell'anticipazione finanziaria”.Quanto alle assoluzioni, il giudice si discosta dalla tesi del pubblico ministero e lo spiega: “E' noto come il socio – il riferimento è a Gestri e Biffoni – non sia titolare di una posizione di garanzia rispetto alla salvaguardia del patrimonio societario che è attribuita esclusivamente all'organo gestorio”. Il giudice, inoltre, ha preso le distanze dal convincimento del pm di riconoscere alla Provincia “un'attività di direzione e coordinamento con conseguente applicazione dei criteri di corretta gestione societaria e di un obbligo di interazione prudente con l'organo amministrativo cui spettano le determinazioni”. Sulla posizione dei sindaci revisori: “La condotta è di carattere commissivo e rappresentata dalla reiterazione dei contestati pareri favorevoli al bilancio che, nella prospettazione accusatoria, hanno sortito l'effetto di contribuire ad evitare che l'organo gestorio del Creaf si determinasse ad aprire la fase di liquidazione della società. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria – scrive il giudice – non consentono di affermare che i pareri abbiano influito concretamente nel reato di bancarotta”.. Biffoni difeso da Nicolosi e Lucibello, Gestri da Renna, Rinfreschi da Rocca e Calciolari da Rondanina. I due membri del cda difesi dagli avvocati Guarducci, Pontenani e Passigli, i due sindaci revisori da Bertei e Traversi.: l'amministrazione della società è stata costituita il 24 luglio 2008, sei anni dopo la presentazione del progetto alla Regione Toscana la cui Giunta, nel 2002, lo inserisce nel “Progetto integrato moda”.A marzo 2004 un accordo quadro sottoscritto da Regione, Mef e Miur approva il progetto che ha un costo complessivo di quasi 12 milioni a fronte di un contributo Cipe di 5.A luglio 2005 Regione, Provincia di Prato e Comuni dell'area firmano un accordo di programma per la creazione di un Centro di ricerca e alta formazione a servizio del distretto tessile. La società è una srl ("per scaricare l'Iva e per svincolarsi dal Patto di stabilità"). A ottobre dello stesso anno arriva l'acquisto dell'immobile. Tre i lotti per la ristrutturazione: il primo, mai finito, costa 6 milioni e mezzo, il secondo 2 milioni e mezzo, il terzo circa 300mila euro.Nel 2016 i libri del Creaf vengono portati in tribunale. Calciolari chiede il concordato che però non ottiene e all'inizio del 2017 viene dichiarato il fallimento. E' l'epilogo di anni e anni di tentativi finalizzati ad aprire il Creaf, imprevisti su imprevisti compresi i contenziosi con l'Agenzia delle Entrate che fa questioni sull'Iva salvo poi perdere nel 2022 quattro cause su quattro in Cassazione ma, nel 2022, la società era stata dichiarata fallita già da cinque anni.Oggi l'immobile è di proprietà della Regione che, attraverso la partecipata Sviluppo Toscana, lo ha acquistato nel 2019 per 5 milioni 700mila euro. Negli anni della pandemia, parte dell'edificio è servito come ricovero dei malati di Covid e poi come hub vaccinale.