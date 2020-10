14.10.2020 h 11:15 commenti

Fallimento Bar Ercole, all'asta tutta l'attrezzatura e gli arredi della nota attività di viale Montegrappa

La vendita giudiziaria si terrà lunedì mattina negli stessi locali del bar. Ancora attiva la tabaccheria interna che non ha niente a che fare con il fallimento

Si terrà lunedì prossimo, 19 ottobre, la vendita all'asta dell'attrezzatura e degli arredi del bar Ercole in viale Montegrappa, nota attività cittadina ormai chiusa da qualche tempo. La Victor srl di Prato, che anni fa ne aveva rilevato la gestione dalla Consulting bar, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Prato esattamente un anno fa, nell'ottobre del 2019. Tra l'altro nel 2016 anche la prima proprietaria, la Consulting bar, è fallita.



Il bar ha quindi chiuso i battenti. Negli storici locali al civico 304 resta attiva solo la tabaccheria che, come ha spiegato la curatrice fallimentare, Elena Andreini, a Notizie di Prato, è in sublocazione e niente ha a che fare con il fallimento della Victor.

Il bar Ercole era in affitto in questo immobile e il contratto è scaduto quasi in contemporanea al fallimento per cui è risultato inutile mettere all'asta la stessa attività. Per soddisfare i creditori, quindi, saranno venduti tutti gli arredi e le attrezzature del locale. Si va dal bancone ai tavoli, dalle sedie alle celle frigo, dalla lavastoviglie alla cucina con due fuochi passando dalle bilance ai registratori di cassa. E ancora il banco lievitatore, macinadosatore per caffè, arredi d'ufficio e del bar, piatti e stoviglie, i vetri colorati sul lucernario e sull'ingresso e persino bottiglie di vino, di champagne e di Coca Cola.

Il totale del valore degli oggetti a base d'asta è di oltre 27mila euro.