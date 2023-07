12.07.2023 h 10:36 commenti

Fallimenti pilotati e riciclaggio di denaro, Prato al centro di una indagine della fiamme gialle

Smantellata una organizzazione composta da cinesi e italiani. Quindici arresti, 17 denunce e 32 milioni di euro sequestrati a titolo preventivo. L'attività investigativa è partita da Bologna e si è estesa a mezza Italia. La "banda del buco" acquisiva aziende in crisi, le depredava e le portava al fallimento facendo sparire i soldi attraverso complesse triangolazioni finanziarie

Società saccheggiate e portate al fallimento attraverso complesse operazioni finanziarie e altrettante complesse triangolazioni di denaro. E' quanto ha scoperto la guardia di finanza di Bologna che oggi, mercoledì 12 luglio, ha eseguito le misure cautelari chieste e ottenute dalla Direzione distrettuale antimafia: 15 persone arrestate, 17 denunciate e il sequestro preventivo per equivalente di 32 milioni di euro. Le misure sono state notificate in mezza Italia: Prato, Lucca, Arezzo, Ancona, Barletta, Bologna, Brescia, Crotone, Foggia, Milano, Monza, Napoli, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Roma, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Venezia, Verona. Un sodalizio, quello smantellato in seguito ad un'indagine andata avanti per diverso tempo, composto da cinesi e italiani e il cui trait d'union sarebbe stata una coppia – lei cinese e lui italiano – residente nell'aretino e già nota per essere implicata in un presunto giro di prostituzione.Diverse le accuse mosse a vario titolo, a cominciare dalla bancarotta fraudolenta connessa ad altri reati fallimentari e tributari e dal riciclaggio.“Banda del buco”, così è stato definito il gruppo che ha preso vita, secondo il convincimento degli investigatori, dall'iniziativa di “bancarottieri seriali” impegnati nell'acquisizione di società in sofferenza ma ancora dotate di asset apprezzabili. Società, insomma, che nonostante navigassero in acque non tranquille, facevano gola perché facili di depredare e condurre al fallimento.Le indagini hanno consentito di accertare che nel 2020 l'organizzazione ha assunto il comando di un gruppo societario della provincia di Bologna, composto dalla holding e da tre srl controllate attive nei settori della cosmetica e della gdo con 32 supermercati tra Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. La guida, stando all'accusa, avrebbe consentito di mettere in piedi un vero e proprio “sciacallaggio cagionandone il dissesto”.Tra le principali operazioni contestate, figurano la distrazione di 25 punti vendita trasferiti, nell'imminenza del fallimento, a new-co riconducibili all'associazione; una manovra che, per quelli che sono i calcoli fatti, avrebbe pregiudicato la riscossione coattiva da parte dell'Erario di quasi 3 milioni e mezzo di euro di tributi.Nel mirino degli inquirenti è finita anche la gestione del personale della catena di supermercati: persone assunte attraverso società di comodo che avrebbero compensato i contribuiti previdenziali e assistenziali, oltre che le ritenute sul lavoro dipendente, con crediti di imposta fittizi per oltre 2 milioni di euro.Il denaro, viene spiegato dalla guardia di finanza, veniva reinvestito in nuove attività imprenditoriali tramite il trasferimento a società italiane ed estere compiacenti; alla base del meccanismo, un ingente giro di fatture false per giustificare i flussi finanziari. Sette milioni di euro il valore delle fatture false emesse da 'società cartiere' cinesi con sede a Milano (intestate a soggetti al momento irreperibili) a società italiane realmente esistenti, 11 milioni l'ammontare dei bonifici incamerati sui conti aziendali.I cinesi sarebbero stati in grado di aggirare controlli e presidi antiriciclaggio attraverso triangolazioni che consentivano di ottenere l'accredito delle operazioni commerciali fittizie, trasferire immediatamente i fondi in Cina e restituire agli italiani denaro di dubbia provenienza così da monetizzare l'evasione fiscale e distrarre risorse dalle società.La guardia di finanza è arrivata giusto in tempo per evitare che il 'giochino' venisse fatto anche su una nota azienda ittica del tarantino, provvista di un consistente patrimonio ma ingoiata dai debiti e in forte crisi di liquidità.