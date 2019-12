28.12.2019 h 09:15 commenti

Falda acquifera, Garnier presenta un'interrogazione al sindaco: "Intende vietare l'uso di pesticidi"?

Il consigliere comunale ha preso spunto dal recente studio sullo stato di salute della falda per sapere se e come l'amministrazione intende intervenire sugli agenti inquinanti. "Le aziende florovivaistiche fanno largo uso di pesticidi. Carmignano ha vietato con un'ordinanza comunale l'utilizzo di glifosato, Prato che farà"?

Prende spunto dallo studio sulla condizione della falda acquifera presentato nei giorni scorsi da Publiacqua, Università di Firenze, Comune, Autorità idrica Toscana e Cnr, l'interrogazione del consigliere comunale Marilena Garnier che chiede al sindaco di sapere se intende intervenire sulle cause che determinano l'inquinamento. “Nello studio – scrive il consigliere di opposizione – è evidenziato l'innalzamento dei livelli della falda cittadina, fenomeno dovuto alla diminuzione di approvvigionamento idrico da parte di aziende tessili come tintorie e rifinizioni, e si evidenzia come si stia verificando lo spostamento degli agenti inquinanti dalla falda di Vergaio verso Iolo e che, quindi, la qualità dell'acqua in quest'ultima zona è meno buona rispetto a quella che arriva da altre parti. Questo inquinamento è stato generato da politiche errate della depurazione delle acque provenienti dalle aziende tessili che nella zona sud ancora ci sono”. Garnier fa esplicito riferimento alle aziende florovivaistiche pistoiesi “che fanno uso di pesticidi, in particolare del glifosato”. “A sud sono presenti anche alcuni siti inquinanti – si legge ancora nell'interrogazione – ad esempio l'ex discarica del Coderino a Iolo scola percolato nel terreno, e il nuovo inceneritore di fanghi che si prevede di realizzare a Baciacavallo, a pochi metri dall'impianto idrico 'falda 2'. Il Comune ha intenzione di vietare l'uso di pesticidi come ha recentemente fatto il vicino Comune di Carmignano? Quale è la situazione attuale della falda? Quali sono gli agenti inquinanti? Il Comune ha intenzione di richiedere uno studio sanitario al fine di verificare gli effettivi danni sulla salute dei cittadini”?



