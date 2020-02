24.02.2020 h 15:23 commenti

Fake news sul coronavirus sulle chat scolastiche usando il nome di Notizie di Prato: sarà sporta denuncia

Nella falsa notizia si parla di due ragazzi infettati: viene usato il nome del nostro giornale e la grafica di un altro quotidiano. Più che scherzo di pessimo gusto un gesto da imbecilli.





Una fake news sta girando su varie chat di scuola, riportando la notizia di due casi accertati di coronavirus a Prato. Nello screen che circola viene usato il nome di Notizie di Prato, mentre la grafica della falsa notizia è quella di un altro quotidiano. Vi si legge che i due ragazzi colpiti dall'infezione avrebbero dichiarato di essere stati al Naif.



Naturalmente la notizia, che non trova nessuna conferma dai canali ufficiali, è clamorosamente falsa. Così come il coinvolgimento del nome della nostra testata. Verrà sporta denuncia all'autorità competente, in modo da risalire agli autori di quello che più che scherzo può essere catalogato come gesto da imbecilli. Invitiamo chiunque riceva il messaggio a non divulgarlo in nessun modo.