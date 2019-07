27.07.2019 h 10:10 commenti

Faggi è il nuovo capo di Gabinetto del sindaco: nessuno degli altri nove candidati in regola con i requisiti

L'ex vicesindaco è il primo esterno a ricoprire il ruolo fino ad oggi assegnato sempre a dirigenti e funzionari. Allo stipendio previsto dal contratto "funzioni locali" aggiunto un 'emolumento ad personam' di 26 mila euro l'anno

L'ex vicesindaco Simone Faggi è il nuovo capo di Gabinetto dell'ufficio del sindaco, il primo esterno che va a ricoprire un ruolo che è sempre stato assegnato a dirigenti e funzionari comunali. Il via libera è arrivato nei giorni scorsi a conclusione dell'iter della procedura finalizzata all'assunzione a tempo determinato di un funzionario amministrativo a cui affidare il compito di dirigere l'ufficio più vicino e di più diretta collaborazione con il sindaco Matteo Biffoni. Dieci i candidati che hanno risposto all'avviso pubblicato lo scorso 28 giugno e solo uno in possesso di tutti i requisiti chiesti dall'amministrazione comunale: Simone Faggi. Il nome dell'ex vicesindaco era già circolato nei giorni in cui Biffoni lavorava alla composizione della nuova squadra di assessori ma per l'assunzione è stato necessario passare da un avviso pubblico e dalla conseguente valutazione dei profili di altri aspiranti al ruolo.

Componente della prima Giunta Biffoni con deleghe alle Politiche per la cittadinanza, Protezione civile, Sport e Relazioni con il pubblico, Faggi varca di nuovo il portone del Palazzo comunale ma questa volta come dipendente con un contratto a tempo determinato che scadrà con il mandato del sindaco e per il quale è previsto un compenso di circa 50mila euro l'anno e cioè la somma di quanto stabilito dal contratto nazionale 'funzioni locali' e dell'”emolumento ad personam”. L'emolumento ammonta a 26mila euro “in sostituzione – è scritto nella determina comunale – delle componenti del trattamento economico accessorio e quindi sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione”. Un passaggio, questo, stabilito dalla Giunta comunale nella sua prima seduta, il 25 giugno. Per spiegare meglio, l'operato del capo di Gabinetto non sarà valutato ai fini di trattamenti economici aggiuntivi di alcun tipo e i 26mila euro in più coprono qualsiasi risultato, obiettivo e lavoro straordinario.

Faggi prenderà servizio il primo agosto. Attualmente capo di Gabinetto dell'ufficio del sindaco è il dirigente Massimo Nutini a cui resterà la gestione e valorizzazione del patrimonio comunale.



