Facebook e Instagram per trovare clienti e spacciare droga, arrestato ventiduenne

Un giovane è stato arrestato dai carabinieri di Vaiano che hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal tribunale di Prato. Hashish, marijuana e droghe sintetiche nel campionario dello spacciatore che utilizzava i social network per entrare in contatto con i clienti e fissare gli appuntamenti

Facebook e Instagram per entrare in contatto con i clienti e fissare gli appuntamenti. Un ventiduenne di origine albanese è stato arrestato oggi, martedì 8 gennaio, dai carabinieri di Vaiano con l'accusa di spaccio di droga. Il giovane è stato messo agli arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato che ha accolto la richiesta della procura. Secondo le indagini dei carabinieri, il ventiduenne comunicava con gli acquirenti attraverso i social network e spacciava hashish, marijuana e droghe sintetiche. Numerosi gli indizi raccolti a suo carico nel corso dell'attività investigativa: i militari hanno ricostruito la rete dei contatti e le modalità di cessione dello stupefacente. Molto pericolosa la droga sintetica che il ventiduenne piazzava sul mercato e che è in grado di produrre effetti collaterali gravissimi con un rischio addirittura trenta volte più alto rispetto alla cannabis naturale. Lo stupefacente sintetico è molto diffuso perché ha un costo più contenuto, emana un odore meno riconoscibile, non è facilmente rintracciabile nelle urine e produce effetti psicoattivi più marcati.

Il giovane spacciatore è stato rintracciato a Vaiano e accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.



