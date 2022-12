27.12.2022 h 11:07 commenti

Facciate del Pretorio a rischio crollo, entrano in azione i "muratori acrobati"

L'intervento è reso necessario dai distacchi di malta dalla parte più alta dell'edificio storico soprattutto nelle giornate di pioggia

(e.b.)

Costerà 180mila euro sistemare le facciate di Palazzo Pretorio per evitare pericoli per l'incolumità pubblica con il distacco degli intonaci. In particolare, il problema riguarda la parte più alta dell'edificio che comprende anche le merlature. Gli ultimi restauri delle facciate risalgono alla seconda metà degli anni novanta. Le condizioni sono discrete ma dalla sommità del palazzo, in particolare nelle giornate di pioggia, si staccano pezzi di malta della muratura e questo costituisce un pericolo per i passanti e i frequentatori del museo civico ospitato all'interno.Nella delibera di giunta approvata nei giorni scorsi, si legge che la complessità dell'intervento “non è data dal restauro delle facciate ma dalla logistica per realizzarlo”. Utilizzare i ponteggi per accedere in sicurezza alla parte più alta del Pretorio, a oltre 30 metri di altezza, significherebbe condizionare o addirittura bloccare l'attività museale per molto tempo. Sarà quindi utilizzato un cestello aereo e vedremo ondeggiare operatori di edilizia acrobatica sulle facciate dello storico edificio a caccia dei punti su cui intervenire con piccole demolizioni di malta e rifacimenti di stuccature.E dinque il Pretorio sarà messo in sicurezza con un intervento "light" e anche spettacolare.